© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAIDer Iran-Konflikt treibt Öl- und Benzinpreise nach oben. Präsident Donald Trump zeigt sich unbeeindruckt - obwohl Berater im Weißen Haus Alarm schlagen.Der militärische Konflikt mit Iran treibt die Energiepreise nach oben. Doch US-Präsident Donald Trump zeigt sich demonstrativ gelassen, wie Reuters berichtet. Steigende Benzinpreise bereiten ihm nach eigenen Worten keine Sorgen. Priorität habe die Militäroperation. In einem Exklusivinterview mit Reuters sagte Trump: "Ich habe keine Bedenken diesbezüglich." Die Preise würden rasch wieder sinken, sobald der Einsatz beendet sei. "Sie werden sehr schnell fallen, wenn dies vorbei ist, und wenn sie steigen, dann steigen sie eben, aber das ist …Den vollständigen Artikel lesen
