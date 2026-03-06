Nasdaq Prognose & Analyse für Freitag, den 06.03.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 24.066 Punkten. Der Index lief übergeordnet bis zum Nachmittag in einer Box seitwärts. Mit Aufnahme des offiziellen Handels stellte sich zunächst deutliche Vola ein. Der Nasdaq formatierte zunächst das Tageshoch, das direkt abverkauft worden ist. Die folgenden Gewinnmitnahmen hielten bis zum Abend an. Erst im Bereich der 24.750 Punkte gelang die Stabilisierung und die dynamische Erholung. Bis zum Handelsschluss konnte sich der Index wieder über die 25.000 Punkte-Marke schieben und darüber auch den Tagesschluss formatieren.

?? Drei Key Takeaways - Nasdaq 100 aktuell im Überblick

Kurzfristiges Chartbild verbessert sich leicht In der aktuellen Nasdaq Analyse hat sich das Stundenchart nach der Erholung am Abend wieder aufgehellt. Der Nasdaq konnte sich über der SMA20 stabilisieren, was kurzfristig für ein leicht bullisches Momentum spricht.

SMA200 im 4h-Chart bleibt zentraler Widerstand Für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung muss der Nasdaq die SMA200 im 4h-Chart bei rund 25.155 Punkten überwinden. Erst ein dynamischer Ausbruch darüber würde das übergeordnete Chartbild klar verbessern.

Leicht bullische Nasdaq Prognose für den heutigen Handel Das Setup signalisiert ein seitwärts bis aufwärts gerichtetes Szenario mit 60 - Wahrscheinlichkeit. Entscheidend ist, ob sich der Nasdaq über 25.078 Punkten stabilisieren kann. In diesem Fall könnten die nächsten Kursziele oberhalb von 25.220 Punkten aktiviert werden.

Nasdaq Prognose und Nasdaq Analyse für Freitag, den 06.03.2026 Die aktuelle Nasdaq Prognose zeigt nach der gestrigen Erholung ein leicht bullisches kurzfristiges Chartbild. In der folgenden Nasdaq Analyse werden die wichtigsten Kursbewegungen, technischen Marken und möglichen Szenarien für den heutigen Handel detailliert betrachtet. Rückblick: Nasdaq Handel vom 05.03.2026 Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 24.066 Punkten. Im Verlauf des Vormittags bewegte sich der Index zunächst in einer engen Seitwärtsbox. Mit Start des offiziellen Handels nahm die Volatilität deutlich zu. Nach einem frühen Anstieg auf das Tageshoch setzte eine deutliche Abwärtsbewegung ein. Die Gewinnmitnahmen hielten bis in die Abendstunden an. Erst im Bereich von 24.750 Punkten gelang eine Stabilisierung, woraufhin eine dynamische Gegenbewegung einsetzte. Bis zum Handelsschluss konnte der Nasdaq wieder über die 25.000-Punkte-Marke steigen und den Tag oberhalb dieser wichtigen psychologischen Schwelle beenden... Vollständigen Artikel weiterlesen

