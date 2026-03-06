DAX Prognose für Freitag, 06.03.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.124 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels wurde direkt das Tageshoch formatiert, das aber direkt abverkauft worden ist. Die Bullen konnten den Index bis zum Mittag über der 24.200 Punkte-Marke halten, die Kraft hat nachfolgend nachgelassen. Am Nachmittag machte sich erneute Schwäche breit, die bis zum Abend angehalten hat. Der Index formatiert gestern einen Xetra Tagesverlust, der dritte in dieser Woche. Nachbörslich wurde am Abend das Tagestief formatiert. Es ging von hier aus wieder moderat aufwärts, wobei die Aufwärtsimpulse sich im Rahmen des Frühhandels weiter fortgesetzt haben. Der DAX ging bei 23.851 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? Drei Key Takeaways - DAX aktuell im Überblick

DAX aktuell weiter angeschlagen: Der Index verzeichnete den dritten Verlusttag in dieser Woche und notiert vorbörslich bei rund 23.952 Punkten. Damit bleibt der kurzfristige Trend technisch fragil.

Der Index verzeichnete den dritten Verlusttag in dieser Woche und notiert vorbörslich bei rund 23.952 Punkten. Damit bleibt der kurzfristige Trend technisch fragil. Wichtige technische Marken im Fokus: Entscheidend für die kurzfristige DAX Prognose ist die Zone um 23.952 Punkte sowie die SMA20 im Stundenchart. Oberhalb davon könnte eine Erholung in Richtung 24.050 bis 24.200 Punkte einsetzen.

Entscheidend für die kurzfristige ist die Zone um 23.952 Punkte sowie die SMA20 im Stundenchart. Oberhalb davon könnte eine Erholung in Richtung 24.050 bis 24.200 Punkte einsetzen. Risiko weiterer Abgaben bleibt bestehen: Solange der DAX unter der SMA20 im 4h-Chart bleibt, überwiegt das Risiko eines erneuten Tests der Unterstützungen zwischen 23.888 und 23.766 Punkten. Der DAX aktuell zeigte sich am Donnerstag erneut schwach und verbuchte den dritten Verlusttag in dieser Woche. Der Index startete am Morgen bei 24.124 Punkten in den vorbörslichen Handel und markierte direkt zum Xetra-Start sein Tageshoch bei 24.373 Punkten. Dieses Niveau konnte jedoch nicht gehalten werden und wurde unmittelbar abverkauft. Im weiteren Handelsverlauf konnten die Bullen den deutschen Leitindex zunächst über der Marke von 24.200 Punkten stabilisieren. Im Laufe des Nachmittags nahm der Verkaufsdruck jedoch deutlich zu. Die Abgaben setzten sich bis in den Abend fort, sodass der DAX schließlich mit einem deutlichen Minus aus dem Handel ging. Der Xetra-Schlusskurs lag bei 23.774 Punkten, während der Tagesschluss bei 23.851 Punkten festgestellt wurde. Nachbörslich wurde das Tagestief markiert, bevor im Frühhandel wieder leichte Erholungsbewegungen einsetzten. DAX aktuell: Gewinner und Verlierer im Index Von den 40 Einzelwerten im DAX aktuell konnten lediglich 13 Aktien zulegen, während 27 Titel mit Abschlägen schlossen. Größte Gewinner Zalando +3,81 %

adidas +2,90 %

Symrise +2,33 % Größte Verlierer Merck -8,10 %

Rheinmetall -5,53 %

Siemens Energy -5,16 % DAX Prognose - Chartanalyse im Stundenchart (1h) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im kurzfristigen Chart zeigt sich ein angeschlagenes Bild. Der DAX notierte am Morgen noch knapp über der SMA50 bei aktuell 24.051 Punkten. Zwar gelang im Vormittagshandel ein Ausbruch über die SMA20 bei aktuell 23.927 Punkten, jedoch konnte sich der Index dort nicht nachhaltig etablieren.

Die erneute Schwäche am Nachmittag führte dazu, dass der DAX wieder unter die SMA50 zurückfiel. Im Frühhandel gelang es den Bullen anschließend, den Index erneut an die SMA20 sowie das 23,6 %-Retracement heranzuschieben....

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren.