Berlin (ots) -Mit dem heutigen Auftakt der Paralympischen Spiele in Mailand und Cortina beginnt eines der wichtigsten internationalen Sportereignisse dieses Jahres. Die Wettbewerbe zeigen eindrucksvoll, welche Strahlkraft inklusiver Sport besitzt und wie sehr die Paralympics zur Sichtbarkeit des Parasports beitragen.Sonja Eichwede,stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion:"Die Paralympischen Winterspiele sind weit mehr als ein Sportgroßereignis - sie stehen für Vielfalt, Leistungsstärke und echte Teilhabe. Gerade nach den Olympischen Spielen ist es wichtig, dass die Aufmerksamkeit nun den Athletinnen und Athleten des Parasports gehört. Ihre Leistungen und ihre Entschlossenheit verdienen Sichtbarkeit und Anerkennung auf der großen internationalen Bühne. Die Paralympics zeigen eindrucksvoll, wie Inklusion im Sport gelingen kann - im Spitzensport genauso wie für die vielen Menschen, die sich davon inspirieren lassen."Jürgen Coße, Fachpolitiker der SPD-Bundestagsfraktion:"Die zweitgrößte deutsche Mannschaft in der Geschichte der Paralympischen Spiele wird in Mailand und Cortina an den Start gehen, mehr Athletinnen und Athleten waren nur 1994 in Lillehammer dabei. Zudem sind wir in fünf von sechs Sportarten vertreten. Das zeigt, dass Sportlerinnen und Sportler sowie die Trainerinnen und Trainer im deutschen Parasport herausragende Arbeit leisten. Neben dem Fokus auf die sportlichen Höchstleistungen zeigt sich Team D zudem solidarisch mit der ukrainischen Delegation und verzichtet auf die Teilnahme an der Eröffnungsfeier, was wir für ein tolles Signal halten. Wir freuen uns auf die Erfolge unserer Athletinnen und Athleten und wünschen allen Teilnehmenden großartige Spiele."Pressekontakt:SPD-Bundestagsfraktion- Die Pressestelle -Telefon: 030 227 52728E-Mail: presse@spdfraktion.deWebsite: www.spdfraktion.deOriginal-Content von: SPD-Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181322/6230149