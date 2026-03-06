Bonn (ots) -"Es breitet sich Panik im Libanon aus. Bereits seit Tagen fliehen die Menschen aus dem Süden des Landes. Gestern Morgen, am 5. März, wurde eine beispiellose Massenevakuierung für die gesamte südliche Region angeordnet. Und noch am selben Nachmittag erfolgte für ein Drittel von Beirut, für das am dichtesten besiedelte Gebiet der Stadt (700 000 Menschen), ebenfalls eine vollständige Evakuierungsanordnung.Wohnungen, Krankenhäuser und Sammelunterkünfte werden jetzt so schnell wie möglich evakuiert. Die beiden Hauptfluchtstraßen sind komplett blockiert. Autos bewegen sich im Schneckentempo. Die Lage ist chaotisch. Die Menschen haben Angst und sind panisch. Die Zahl der Vertriebenen wird exponentiell um mehrere Hunderttausend steigen. Die Bedingungen zur Aufnahme von Familien und Patienten müssen im ganzen Land, insbesondere in sehr armen Regionen, neu organisiert werden. CARE hat gestern Morgen in Beirut mit der Verteilung von Wasser begonnen. Wir bereiten uns auf einen starken Anstieg des humanitären Bedarfs vor. Wir fordern die Konfliktparteien auf, diese dramatische Eskalation zu beenden und die Zivilbevölkerung zu schützen."Michael Adams, Länderdirektor von CARE International LibanonIm Libanon, wo tausende Familien zur Flucht gezwungen sind, unterstützt CARE, gemeinsam mit Partnerorganisationen Menschen in Not.Anbei Fotos von ersten Nothilfe-Verteilungen in Beirut, Copyright: (c) CARE: https://www.careimages.org?c=776716&k=e040eff0b8 (https://www.careimages.org/?c=776716&k=e040eff0b8)Pressekontakt:Rückfragen bitte an:CARE Deutschland e.V.Uta Gaiser-HoodMobil: +49 (0)179 100 17 19E-Mail: gaiserhood@care.deOriginal-Content von: CARE Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6745/6230160