Freitag, 06.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
USA erklären Kupfer zur Chefsache - dieser Nevada-Explorer bohrt bereits
06.03.2026 10:57 Uhr
06.03.2026 10:57 Uhr
Gemischte Markttendenzen zum Wochenschluss

Der deutsche Leitindex zeigt sich am Freitagvormittag kaum verändert und bewegt sich aktuell auf dem Niveau des Vortages. An den übrigen europäischen Märkten überwiegen leichte Abschläge, während die großen US-Indizes vorbörslich moderat nachgeben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 verzeichnete im Handel hingegen Kursgewinne.

Makroökonomischer Überblick

Im Fokus steht heute der offizielle US-Arbeitsmarktbericht für Februar, der als zentraler Faktor für den weiteren geldpolitischen Kurs der Federal Reserve gilt. Insbesondere vor dem Hintergrund zuletzt gestiegener Energiepreise rückt damit erneut die Inflationsentwicklung in den Blickpunkt. Parallel prüfen die Vereinigten Staaten kurzfristige sowie strukturelle Maßnahmen zur Eindämmung der Energiekosten, nachdem Einschränkungen im Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus die Rohölmärkte unter Druck gesetzt hatten.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Lufthansa zeigen sich deutlich fester. Auslöser sind überzeugende Geschäftszahlen für 2025 sowie ein zuversichtlicher Ausblick auf weitere Gewinnsteigerung im kommenden Jahr.

DHL Group notieren ebenfalls im Plus. Marktteilnehmer verweisen auf eine mögliche Belebung im Luftfrachtgeschäft, da sich infolge der Nahost-Eskalation Angebotsengpässe abzeichnen und sich das Verhältnis von Kapazitäten und Nachfrage verschiebt.

Lanxess geraten hingegen unter deutlichen Abgabedruck. Der Spezialchemiekonzern wird seine verbleibenden Anteile am Gemeinschaftsunternehmen Envalior vorerst nicht wie geplant veräußern, nachdem der Finanzinvestor Advent auf einen vereinbarten Finanzierungsvorbehalt verwiesen hat.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
DAX Bull UG5B3A 8,14 23148,333492 Punkte 29,62 Open End
X-DAX Bear UN5CVE 4,93 24378,587964 Punkte 47,12 Open End
Silber Bull UN4TWS 8,85 74,735198 USD 8,46 Open End
DAX Bull UN3WQ3 3 23696,41642 Punkte 92,12 Open End
Gold Bull UN4BHQ 31,49 4754,893484 USD 13,94 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.03.2026; 10:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
Allianz SE Call UG1NXR 0,95 400,00 EUR 9,49 16.12.2026
Nvidia Corp. Call HD69AX 1,31 190,00 USD 6,1 17.06.2025
Alphabet Inc. Class A Call UG9MJV 0,15 320,00 USD 32,24 18.03.2026
DAX Call UG9YYV 10,38 25700,00 Punkte 9,65 18.12.2026
Chevron Corp. Call UN0845 2,50 170,00 USD 4,56 16.09.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.03.2026; 10:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
Siemens Energy AG Long UN4L2T 7,36 122,503298 EUR 5 Open End
Tesla, Inc. Short UN24FR 2,26 446,105533 USD 10 Open End
Ferrari N.V. Short UN4GX6 12,14 338,894277 EUR 10 Open End
DAX Short UN2B0Z 1,15 24608,960915 Punkte 30 Open End
DAX Long UN1UAC 1,58 22866,294529 Punkte 24 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 0.03.2026; 10:30 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

