Die Lufthansa-Aktie legt am Freitagmorgen um mehr als +3% auf 8,40 € zu. Hat der MDAX-Konzern gute Zahlen vorgelegt? Welchen Ausblick aufs laufende Geschäftsjahr gibt es und was bedeutet das für die Lufthansa-Aktie? Gute Zahlen für 2025 Wenig überraschend hat die Lufthansa am Freitagmorgen gute Geschäftsergebnisse im vergangenen Jahr präsentiert. Eine kleine Überraschung gab's dabei aber doch, sie sind nämlich besser ausgefallen als vorab erwartet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de