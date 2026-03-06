© Foto: Marc John - picture allianceDie Preise für Diesel explodieren und hängen Super E10 ab. Die Krise im Nahen Osten trifft Logistik und Verbraucherpreise in Deutschland besonders hart.Wer aktuell in Deutschland an die Zapfsäule fährt, erlebt ein ungewohntes Bild: Diesel, der aufgrund geringerer Steuersätze normalerweise deutlich günstiger als Benzin ist, hat die 2-Euro-Marke durchbrochen und Super E10 mancherorts bereits überholt. Während beide Kraftstoffe teurer werden, reagiert Diesel deutlich aggressiver auf die aktuelle Weltlage. Hintergrund für den steilen Anstieg ist vor allem die geografische Sensibilität der Dieselmärkte. Analysten betonen, dass Diesel ein hochgradig globales Gut ist, das extrem empfindlich auf …Den vollständigen Artikel lesen
