Montagstermine: Auftakt mit Industrie- und InflationsdatenZum Wochenstart richten Anleger den Blick vor allem auf wichtige Konjunkturdaten aus Europa und Asien. Die deutsche Industrieproduktion sowie das Sentix-Investorvertrauen liefern Hinweise auf die wirtschaftliche Dynamik im Euroraum, während Inflationsdaten aus China zusätzliche Signale für die globale Nachfrage geben. Auf Unternehmensseite stehen unter anderem die Jahreszahlen der Gea ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de