LONDON (dpa-AFX) - Der Golfstaat Katar hat vor schwerwiegenden Folgen des Kriegs im Nahen Osten für Lieferungen von Energierohstoffen aus der Region gewarnt. Es sei zu befürchten, dass alle Förderstaaten am Persischen Golf ihre Produktion innerhalb weniger Wochen einstellen könnten, sagte Katars Energieminister Saad al-Kaabi in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit der "Financial Times". Dann sei ein Anstieg des Ölpreises bis auf 150 US-Dollar je Barrel (159 Liter) möglich.

Der Iran-Krieg und die Sorge vor einer längeren Sperrung der Straße von Hormus haben den Ölpreis bereits stark nach oben getrieben. Am Freitag stieg der Preis für Rohöl der Sorte Brent bis auf 87,66 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Juli 2024. Seit Beginn der Angriffe der USA und Israels auf den Iran am vergangenen Wochenende hat sich Rohöl der Sorte Brent um mehr als 20 Prozent verteuert.

Nach Einschätzung des Ministers ist die Fahrt von Tankern durch die Straße von Hormus derzeit zu riskant. Der Schiffsverkehr auf der Wasserstraße ist seit dem Angriff der USA und Israels auf den Iran am Samstag nahezu zum Erliegen gekommen. Laut jüngsten Meldungen sind bereits mehrere Schiffe getroffen worden. Zudem sind die Versicherungsprämien zuletzt sprunghaft angestiegen, und Reedereien sind nicht bereit, ihre Schiffe und Besatzungen zu riskieren./jkr/jsl/stk