Köln (ots) -Vom 10. bis 14. März 2026 präsentiert der WDR auf der didacta - die Bildungsmesse seine vielfältigen Angebote rund um Bildung, Unterrichtsgestaltung und Medienkompetenz. An dem gemeinsamen Stand von ARD, ZDF, KiKA und Deutschlandfunk erhalten alle Interessierten praxisnahe Einblicke in digitale Lernangebote, innovative Unterrichtsmaterialien und neue Formate für den Schulalltag.WDR-Intendantin Dr. Katrin Vernau: "Medienbildung und -kompetenz ist für mich demokratische Schlüsselkompetenz - gerade in Zeiten von Künstlicher Intelligenz, Desinformation und tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungen. Der WDR unterstützt Kinder, Jugendliche und Lehrkräfte dabei, sich sicher, kritisch und kreativ in einer zunehmend digitalen Welt zu bewegen. Mit unseren Bildungsangeboten geben wir Orientierung, fördern Neugier und liefern konkrete Impulse für einen zeitgemäßen Unterricht."Unterricht gestalten mit den Bildungsangeboten des WDRplanet schule hat das passende Puzzleteil für jeden Lernweg. Als zentrales Lernangebot der ARD bietet planet schule Videos, Audios, Lernspiele, AR-/VR-Anwendungen und passgenaue Unterrichtsmaterialien für nahezu alle Fächer und Klassenstufen. Die Inhalte sind auf Lehrpläne abgestimmt und frei zugänglich. Ergänzend stehen Arbeitsblätter, didaktische Hinweise und kostenlose Fortbildungen zur Verfügung. Schülerinnen und Schüler finden die Inhalte zur Unterstützung bei Hausaufgaben, Referaten und zur Prüfungsvorbereitung. Über den WhatsApp-Kanal von planet schule und "Co-Creation Workshops" mit den Redaktionen, können sie sich aktiv in die Erstellung der Inhalte einbringen.Besucherinnen und Besucher können verschiedene Workshopformate von planet schule kennenlernen und ausprobieren - unter anderem zu:- Kunst und Künstlicher Intelligenz mit dem Lernspiel "Timebrush"- Geschichtsvermittlung mit Spickzettel-Videos und einem Lernspiel- der interaktiven App "Stolpersteine NRW"- den Lernkursen Kolleg24 für Mathematik, Deutsch und EnglischMeet & Talk: Praxischeck mit der Augmented-Reality-App "Zeitzeugen 1945"Ein zentrales Highlight ist die Präsentation der neuen Augmented-Reality-App Zeitzeugen 1945. Die App ermöglicht es, Zeitzeuginnen und Zeitzeugen digital zu begegnen, die berichten, wie sie als Kinder die existenziellen Herausforderungen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs erlebt haben. Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Schulen berichten täglich am Stand über ihre Erfahrungen mit dem Einsatz der App im Unterricht - konkret, realistisch und leicht übertragbar.Medienkompetenz spielerisch stärken - mit der Maus und dem ElefantenAuch spielerische Zugänge zur Medienbildung gehören zum WDR-Programm auf der didacta. Reporterin und Expertin für Fake News Insa Backe geht gemeinsam mit der Maus der Frage nach: "Stimmt's - oder stimmt's nicht?". Mit Moderator André Gatzke und der Maus entdecken Lehrkräfte kreative Wege für einen lebendigen Unterricht - mit Bewegung, Musik und spielerischen Elementen., Bei "Programmieren mit der Maus" und "Programmieren mit dem Elefanten", tauchen Kinder ohne Vorkenntnisse in die Welt des Programmierens ein.Am Samstag, 14. März, gibt es beim "Forum Bildungsperspektiven" in der neuen Präventionsshow gegen Fake News, Gewalt und Cybercrime Einblicke in die polizeilichen und journalistischen Erkenntnisse der Ursachen, Auswirkungen und Gegenstrategien rund um Fake News, Cybercrime und Manipulationen, musikalisch komplettiert. Die "The Police & Sting-Tribute-Band Reggatta de Blanc", Kriminalhauptkommissar a.D. und Cybercrime-Experte Dirk Beerhenke und Insa Backe, die unter anderem für die MausKlasse unterwegs ist, sorgen für überraschende Aha-Erlebnisse und eine Erweiterung des Wissensspektrums.Weitere Informationen zu allen Angeboten von ARD, ZDF, KiKA und Deutschlandfunk auf der didacta finden Sie hier: didacta 2026: ARD, ZDF und Deutschlandradio für die Schule | so geht MEDIEN (https://www.br.de/sogehtmedien/blog/oeffentlich-rechtlicher-rundfunk-fuer-die-schule-100.html)