Die detaillierten Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 von Dürr entsprachen den vorläufigen Zahlen. Die Umsätze beliefen sich auf 4,17 Mrd. EUR und lagen damit um 2,9 % unter dem Vorjahreswert sowie leicht unterhalb der prognostizierten Spanne, was auf eine makroökonomische Schwäche zurückzuführen ist. Allerdings erholte sich der Auftragseingang im vierten Quartal stark auf 1,25 Mrd. EUR (+20 % im Jahresvergleich) nach einem schwachen zweiten und dritten Quartal, was zu einem soliden Auftragsbestand von 3,73 Mrd. EUR zum Jahresende führte. Das bereinigte EBIT stieg um 19 % im Jahresvergleich, und die Marge verbesserte sich um 100 Basispunkte auf 5,6 %, was die Zielvorgaben übertraf. Die Gruppe berichtete über einen Nettogewinn von 203,3 Mio. EUR, was deutlich über der Prognose von 120 Mio. EUR bis 170 Mio. EUR liegt. Dies wurde durch einen erheblichen Gewinn aus dem Verkauf der Umweltschutztechnologieeinheit unterstützt, der zusammen mit Anzahlungen von Kunden den Free Cash Flow (FCF) erhöhte und eine signifikante Schuldenreduzierung ermöglichte. Für das Geschäftsjahr 2026 gibt das Management eine weitgehend stabile Umsatzentwicklung (-2 % im Jahresvergleich am Mittelwert) sowie ein moderates Auftragswachstum (+3 % im Jahresvergleich) und eine bereinigte EBIT-Marge von ca. 5,0 % bis 6,5 % an. Nach Abschluss der Portfoliostrukturierung betreibt Dürr nun eine schlankere und effizientere Organisation. Der erneute Fokus auf das Kerngeschäft und Kostensenkungsmaßnahmen sollten die Wachstumsdynamik unterstützen. Wir bestätigen unsere positive Haltung zu Dürr und bekräftigen unser BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von 35,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/duerr-ag





© 2026 mwb research