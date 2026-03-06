Cicor hat die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 weitgehend im Einklang mit den Erwartungen präsentiert, mit einem Umsatzwachstum von 28%, das hauptsächlich durch Akquisitionen angetrieben wurde, während das organische Wachstum leicht negativ blieb, angesichts eines weiterhin schwachen EMS-Marktes. Das Unternehmen konnte dennoch Marktanteile gewinnen und verfolgte eine umtriebige, jedoch disziplinierte M&A-Strategie, die zu einem zugekauften Umsatz von CHF 221 Millionen bei einem Netto-Cashabfluss von nur CHF 50 Millionen führte. Während die Margen vorübergehend durch die Integration der kürzlich akquirierten Unternehmen verwässert wurden, erwartet das Management, dass das Margenniveau der neuen Einheiten allmählich angehoben wird, während die Integration vorangetrieben wird und das organische Wachstum im Jahr 2026 zurückkehren soll. Die mittelfristigen Ziele bleiben vorerst unverändert, könnten jedoch später in diesem Jahr potenziell angehoben werden. Nach unserem Modell-Update setzen wir ein Kursziel von CHF 180,00 (alt: CHF 185,00) und bestätigen die Kaufempfehlung (BUY). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/cicor-technologies-ltd





© 2026 mwb research