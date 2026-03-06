Anzeige
Freitag, 06.03.2026
USA erklären Kupfer zur Chefsache - dieser Nevada-Explorer bohrt bereits
DZ Bank
06.03.2026 12:11 Uhr
Webinar - Brennpunkt Börse: Öl, Gold und das Ende des Halo-Trades?

Die Märkte stehen an einem Wendepunkt. Während Zoll-Sorgen und KI-Disruptionsängste die Börsen bereits in Atem halten, sorgt die Eskalation im Nahen Osten nun für zusätzliche Dynamik - nicht nur bei den Energiepreisen. Doch warum bleibt die Flucht in vermeintlich "sichere Häfen" wie Gold bisher aus? Hinter den Kulissen verschieben sich fundamentale Marktannahmen, die viele Anleger unvorbereitet treffen könnten. Besonders kritisch: Die Schere im US-Leitindex klafft so weit auseinander wie seit fünf Jahren nicht mehr - und der einst so lukrative "Halo-Trade" wandelt sich zunehmend zur Falle.

Erhalten Sie im Big Picture-Webinar am Montag, 9. März, um 19:00 Uhr die nötige Orientierung. Franz-Georg Wenner analysiert die Lage kompakt und liefert einen Fahrplan für die kommenden Monate. Wie immer gibt es eine fundierte Einordnung der aktuellen Situation, neue Strategien zur Nutzung von Chancen und die Möglichkeit zur Einbindung Ihrer Fragen.

Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Strategie an die neue Marktrealität anzupassen- kostenfrei und ohne Anmeldung über unseren YouTube Live-Stream unter www.youtube.com/@kursplus9251.

Unsere Börsenprofis beleuchten top aktuelle Themen unter den Aspekten Volatilität, Sentiment und Saisonalitäten. Dabei werden Märkte, Zinsen, Rohstoffe und Einzelwerte fundamental sowie charttechnisch unter die Lupe genommen. Passende Handelsideen werden abgeleitet und konkrete Produktideen vorgestellt.

Referenten

  • Marcus Landau, Derivatespezialist bei der DZ BANK
  • Franz-Georg Wenner, DZ Bank


Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:


