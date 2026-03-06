DJ Heidelberg Materials schließt Zementwerk Paderborn
DOW JONES--Heidelberg Materials legt sein Zementwerk in Paderborn angesichts der schwachen Baunachfrage still. Da Kunden flächendeckend klinkerreduzierte Zemente bekommen könnten, habe das Werk sein Alleinstellungsmerkmal innerhalb des Konzerns verloren, heißt es in einer Mitteilung des Baustoffkonzerns. Die übrigen Aktivitäten am Standort würden fortgeführt.
Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com
DJG/rio/thl
(END) Dow Jones Newswires
March 06, 2026 05:44 ET (10:44 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
© 2026 Dow Jones News