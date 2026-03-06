Die Phase-I/II-Studie RESTORE-MASH wird die Sicherheit, Pharmakokinetik und Pharmakodynamik von TGM-312 bei gesunden Probanden und MASH-Patienten untersuchen

Erste Daten werden für das zweite Halbjahr 2026 erwartet

LONDON, March 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tangram Therapeutics ("Tangram"), ein Unternehmen, dessen Ziel es ist, Computertechnologie und RNAi zu verknüpfen, um die Entwicklung besserer Medikamente zu beschleunigen, hat heute die Dosierung des ersten Studienteilnehmers in seiner Phase-I/II-Studie RESTORE-MASH bekanntgegeben. Die Studie evaluiert TGM-312, ein neuartiges GalOmic-Therapeutikum, bei gesunden Probanden sowie bei Patienten mit metabolischer Dysfunktion-assoziierter Steatohepatitis (MASH).

MASH ist eine schwere Lebererkrankung, von der weltweit schätzungsweise mehr als 250 Millionen Menschen betroffen sind. Die Erkrankung ist durch eine Fettansammlung in der Leber gekennzeichnet, die unbehandelt zu Zirrhose, Leberversagen, Leberkrebs, der Notwendigkeit einer Lebertransplantation und vorzeitiger Sterblichkeit führen kann.

TGM-312 wurde entwickelt, um gezielt ein neuartiges Zielgen in Hepatozyten auszuschalten, um MASH zu behandeln. Es ist das erste GalOmic-Medikament, das in die klinische Testphase eintritt. Die Phase-I/II-Studie RESTORE-MASH dient der Bewertung von TGM-312 bei gesunden erwachsenen Probanden und Menschen mit MASH, wobei die Sicherheit, Verträglichkeit, Pharmakokinetik und Pharmakodynamik des Prüfpräparats untersucht werden. Für die MASH-Kohorten sind neben explorativen Bildgebungsverfahren und Biomarker-Untersuchungen auch Leberbiopsien vorgesehen. Erste Daten zur Sicherheit werden für das zweite Halbjahr 2026 erwartet.

"Der Behandlungsbeginn mit RESTORE-MASH ist ein entscheidender Moment für Tangram und ein wichtiger Schritt, um unseren Patienten unsere GalOmic-Medikamente zugänglich zu machen", sagte Ali Mortazavi, Chief Executive Officer. "Nach den vielversprechenden präklinischen Resultaten sind wir nun bereit, TGM-312 in klinischen Studien zu evaluieren. Wir glauben, dass TGM-312 als differenzierte Basistherapie in allen MASH-Segmenten eingesetzt werden könnte, sowohl als Monotherapie als auch in Kombination mit zugelassenen und neuen Behandlungen. TGM-312 hat das Potenzial, als patientenfreundliche Therapieoption zur Unterstützung der Lebergesundheit in einem sich schnell entwickelnden Umfeld zum Einsatz zu kommen."

Über TGM-312

TGM-312 ist eine neuartige GalOmic GalNAc-konjugierte kleine interferierende RNA (GalNAc-siRNA), die entwickelt wurde, um ein Zielgen in der Leber selektiv auszuschalten und so steatotische Lebererkrankungen, einschließlich der metabolischen Dysfunktion-assoziierten Steatohepatitis (MASH), zu behandeln. Das Medikament kann vierteljährlich subkutan verabreicht werden. TGM-312 weist einen differenzierten Wirkmechanismus auf, der mehrere zentrale Treiber der MASH bekämpft und ergänzend zu zugelassenen und neuen Therapien sowohl als Monotherapie als auch in Kombination in einem breiten Spektrum von Krankheitsstadien eingesetzt werden kann.



In präklinischen Studien am hochgradig translationalen Gubra-Amylin-NASH-Diät-induzierten adipösen (GAN-DIO) Mausmodell führte die Verabreichung von TGM-312 sowohl als Monotherapie als auch in Kombination mit zugelassenen und neuen MASH-Therapien zu einer deutlichen Verringerung des NAFLD Activity Score (NAS), einer Abnahme der Leberentzündung und einer Verlangsamung des Fibrosefortschreitens.

Über Tangram Therapeutics

Tangram Therapeutics ist ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Forschungsstadium, das sich der Kombination von Computerwissenschaft, RNAi und unkonventionellem Denken verschrieben hat, um bessere Medikamente noch schneller entwickeln zu können. Wir entwickeln eine Pipeline von GalOmic RNAi-Medikamenten für ein breites Spektrum von Krankheiten mit hohem ungedecktem Bedarf.

Die innovativen Medikamente von Tangram basieren auf GalOmic, unserer unternehmenseigenen RNAi-Technologieplattform, die darauf ausgelegt ist, krankheitsverursachende Gene in Hepatozyten selektiv zum Schweigen zu bringen. Die Entdeckung basiert auf LLibra OS, unserer KI-Plattform der nächsten Generation mit einer Agenteninfrastruktur. Die einzigartige Kombination dieser Plattformen bildet die Grundlage unserer unermüdlichen Medizinforschung. Schnellere, intelligentere Entwicklung von RNAi-Medikamenten mit Wirkung in der realen Welt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.tangramtx.com.

Medienkontakt press@tangramtx.com Investor-Relations-Kontakt ir@tangramtx.com