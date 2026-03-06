Beim Assekuradeur Cleos startet Cleos Jagdwelt, eine neue Produktfamilie der Cleo & You GmbH. Es richtet sich mit einer Jagdhapftlicht- und einer Jagdhundeunfallversicherung speziell an die Bedürfnisse von Jägern und deren treue Begleiter. Pünktlich zum Hubertustag, dem Tag des Schutzpatrons der Jäger, startet die Cleo & You GmbH eine neue Produktfamilie, nämlich Cleos Jagdwelt. Es wurde speziell für die Bedürfnisse von Jägern und deren treue Begleiter entwickelt. Ab sofort stehen die Jagdhaftpflichtversicherung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact