Hannover (ots) -- Griechenland führt Sommer an- Seychellen und Kanada mit stärkstem Buchungsplus- Maßgeschneiderte Reisen wachsen um 40 Prozent- Ägypten wird neuer Kultur-Hotspot- Rückzug wird zum neuen Luxus- Kulinarik prägt die Reiseentscheidung- Exklusive Vorteile mit neuer Miles & More PartnerschaftLuxusreisen schlagen 2026 ein neues Kapitel auf: Nicht Größe und Glanz, sondern Zugang, Bedeutung und Einmaligkeit prägen den Markt. Gefragt sind Erlebnisse mit persönlichem Bezug - vom privilegierten Zugang zu Kulturevents über abgeschiedene Naturrefugien bis hin zu außergewöhnlicher Kulinarik. Anspruchsvolle Reisende suchen gezielt nach Erfahrungen, die sich deutlich vom klassischen Urlaub unterscheiden und nicht beliebig reproduzierbar sind. "Die Erwartungen an Reisen verändern sich weiter. airtours Gäste investieren in Zeit für sich selbst, persönliche Betreuung und in Erinnerungen mit echtem Wert. Deshalb wächst das Luxussegment dynamischer als der Gesamtmarkt", sagte Steffen Boehnke, Director airtours, anlässlich der ITB 2026. "Luxus definiert sich mehr denn je über Einzigartigkeit - je seltener ein Erlebnis, desto höher sein Wert." airtours greift diese Entwicklung auf und setzt 2026 neue Impulse - von ikonischer Museumsarchitektur über private Inselwelten bis hin zu internationalen Gourmet- und Luxushotspots.Gefragte Luxusziele: Griechenland führt Sommer anGriechenland bleibt 2026 das beliebteste Sommerziel im europäischen Luxussegment, wobei sich insbesondere Kreta als erste Wahl für sehr anspruchsvolle Urlauber profiliert. Ebenfalls stark nachgefragt sind Mallorca, Korfu, Kos und die Region um Thessaloniki. Die Top-Aufsteiger mit den höchsten Buchungszuwächsen sind Andalusien, Ägypten, Zypern und die deutsche Ostseeküste. In der Ferne behaupten die Malediven ihre Spitzenposition, gefolgt von Mauritius und den USA. Hohe Zuwächse verzeichnen auch die Seychellen und Kanada.Reisen nach Maß: airtours private travel wächst deutlich über MarktIndividuell gestaltete Reiseerlebnisse gewinnen weiter an Bedeutung: 2026 rücken persönliche Interessen und einmalige Erfahrungen stärker in den Mittelpunkt der Reiseplanung. Die airtours private travel Manufaktur verzeichnet dabei ein Wachstum von 40 Prozent und baut ihr Angebot gezielt aus. "Unsere kuratierten Rundreisen und Luxussafaris treffen genau die Erwartungen von Gästen, die höchste Individualität suchen", erklärte Boehnke. Das Portfolio für den Sommer 2026 reicht von privaten Safaris, Begegnungen mit Gorillas im Regenwald über exklusive Restaurantbesuche auf Spitzenniveau bis zu maßgeschneiderten Erlebnisreisen, wie meditative Aufenthalte in Klöstern Bhutans oder luxuriösen Flusskreuzfahrten auf dem Mekong.Weltkultur neu inszeniert: Ägypten im FokusEin besonderer Nachfragefokus - auch bei airtours private travel - liegt aktuell auf Ägypten. Auslöser ist unter anderem das neue Grand Egyptian Museum in Gizeh, das sich innerhalb kurzer Zeit zu einem der meistgewünschten Reiseanlässe entwickelt hat. airtours organisiert neben Hotels und Nilkreuzfahrten auch private Besichtigungen sowie exklusive Führungen durch das größte archäologische Museum der Welt. Besonders gefragt: die zehntägige airtours Privatreise, die den Museumsbesuch mit einem Aufenthalt in Kairo und einer individuell begleiteten Nilreise kombiniert. Auch immersive und digitale Ausstellungskonzepte gewinnen an Bedeutung. Projekte wie das Museum of the Future in Dubai oder TeamLab Phenomena in Abu Dhabi zeigen, dass interaktive Inszenierungen zunehmend eigenständige Reiseimpulse setzen. Mit der Eröffnung von TeamLab Phenomena in Hamburg wird dieser Trend auch in Deutschland weiter an Relevanz gewinnen.Neuer Fernreise-Luxus: Raum, Ruhe und maximale PrivatsphäreDie Malediven zählen weiterhin zu den wichtigsten Zielen im airtours-Portfolio und werden 2026 gezielt ausgebaut - mit klarem Fokus auf Privatsphäre, Raum und Individualität. Im Mittelpunkt stehen Resorts mit großzügigen Rückzugsbereichen und ungewöhnlichen Wohnkonzepten: Das Sechs-Sterne-Resort .Here Baa Atoll Maldives bietet Villen mit bis zu 1.400 Quadratmetern Wohnfläche und persönlichem Butler-Service und ist damit eher als temporäres Privatdomizil denn als klassisches Hotel konzipiert. Im ebenfalls hochklassigen Amilla Maldives im UNESCO-Biosphärenreservat Baa-Atoll lassen sich Aufenthalte durch Übernachtungen unter freiem Himmel in transparenten Bubble-Suiten ergänzen. Weitläufige Grundstücke, Farm-to-Table-Konzepte und Programme rund um die Meeresnatur verlagern den Fokus vom klassischen Überwasser-Wohnen hin zu Privatsphäre, Individualität und unmittelbarem Naturerlebnis.Auch in Nordamerika zeigt sich dieser Anspruch an Rückzug und Raum: Das neue One&Only Moonlight Basin in Montana ist das erste One&Only-Resort in den USA und verbindet die Weite der Berglandschaft im Greater Yellowstone-Gebiet mit großzügigen Suiten und Private Homes, die konsequent auf Privatsphäre ausgerichtet sind. Ultra-luxuriöse Gastfreundschaft, individuell kuratierte Outdoor-Abenteuer, außergewöhnliche Kulinarik und exklusive Wellness-Erlebnisse prägen das Resort - vom direkten Zugang zum Skigebiet von Big Sky im Winter bis zu intensiven Naturerfahrungen im Sommer.Ebenfalls neu bei airtours ist das Mandarin Oriental Desaru Coast in Malaysia als Rückzugsort im Regenwald an der Küste von Desaru. Hier trifft unberührter Dschungel auf das Meer und bietet die perfekte Balance aus Natur und Ruhe. Das Resort umfasst 44 Suiten und Villen mit Blick auf das Meer und den Dschungel - viele davon mit privaten Gärten und Pools.Luxus bis zum PolarkreisLuxus definiert sich 2026 zunehmend über Distanz zum Alltag. Gefragt sind Naturrefugien, Weite und Stille in abgelegenen Berg- und Küstenlandschaften. Neu im airtours Programm ist auch Octola Private Wilderness am nördlichen Polarkreis, eine konsequent auf Rückzug ausgerichtete Luxus-Lodge. Das private Holzchalet liegt in einem rund 300 Hektar großen Schutzgebiet aus Wäldern, Seen und frei umherziehenden Rentieren - fernab jeglicher Siedlungen. Persönliche Betreuung durch Gourmetkoch, Butler und Wildnis-Guides sowie Aktivitäten direkt vor der Haustür - etwa Wanderungen, Angeln oder Tierbeobachtungen während der Mitternachtssonne - ersetzen die klassische Hotelinfrastruktur. "Exklusivität entsteht heute nicht mehr durch Größe, sondern durch Abgeschiedenheit", so Boehnke.Auch bei Luxus- und Expeditionskreuzfahrten suchen immer mehr Gäste bewusst die Abgeschiedenheit der Polarregionen - nicht als Abenteuer im klassischen Sinn, sondern als durchdachte Expedition mit maximalem Komfort. airtours verzeichnet in diesem Segment eine kontinuierlich steigende Nachfrage, insbesondere für Routen in Arktis und Antarktis. Neben dem umfangreichen Angebot von Hapag-Lloyd Kreuzfahrten stehen vor allem zwei besondere Reisen im Fokus: "Fly & Cruise Antarctica" mit Silversea auf der neuen Silver Endeavour zur antarktischen Halbinsel ohne Überquerung der Drake Passage sowie die bereits für 2028 buchbare 60-tägige vollständige Umrundung der Antarktis auf der Le Commandant Charcot von Ponant entlang der rund 23.000 Kilometer langen Küstenlinie.Wo Genuss zum Reiseziel wirdGastronomie entwickelt sich im Luxussegment zunehmend zum entscheidenden Buchungsfaktor. Hochwertige Restaurants prägen heute den gesamten Aufenthalt und werden für viele Gäste selbst zum Reisegrund. "Kulinarische Qualität gehört inzwischen selbstverständlich zum Urlaubserlebnis. Viele unserer Gäste erwarten gastronomische Highlights, die den Aufenthalt spürbar aufwerten", sagte Oliver Kreipe, Trendforscher und Inspirationsmanager von airtours. airtours baut daher gezielt Kooperationen mit Häusern aus, die Kulinarik als eigenständiges Erlebnis inszenieren.Luxushotels reagieren mit erweiterten Konzepten: internationale Gastköche, langfristige Partnerschaften mit renommierten Küchenchefs und wechselnde Pop-up-Restaurants gehören vielerorts zum Standard. So laden etwa Resorts im Mittelmeerraum regelmäßig Spitzenköche zu exklusiven Eventreihen ein - etwa beim Sani Gourmet Festival auf Chalkidiki, bei dem jährlich international ausgezeichnete Köche Signature-Menüs präsentieren. Gleichzeitig gewinnt sogenanntes Destination Dining an Bedeutung - etwa private Dinner auf Sandbänken, in Weinbergen oder an abgelegenen Küsten sowie Programme, die Restaurantbesuche außerhalb der Resorts einschließen. Sternegastronomie und außergewöhnliche Essensformate werden damit zunehmend vom Bestandteil der Reise zu einem ihrer zentralen Motive.Exklusive Vorteile für airtours Gäste - Neue Partnerschaft mit Miles & Moreairtours Reisen stehen für nahtlosen Komfort entlang der gesamten Reisekette. Dazu gehören unter anderem Parkhaus- oder Valet-Parking am Abflughafen, die Bahnanreise zum Flughafen in der 1. Klasse, private Transfers am Zielort, Lounge-Zugang an vielen Airports, der exklusive airtours Chauffeurservice sowie ausgewählte Hotelprivilegien und persönliche Gästebetreuung. Ab dem 1. April ergänzt airtours das bestehende Serviceportfolio um einen weiteren, begehrten Mehrwert: Für Neubuchungen von individuellen Rundreisen und Luxus-Safaris (airtours private travel) oder Luxuskreuzfahrten (airtours cruises) sammeln Kunden künftig Miles & More Meilen. Pro Nacht und Zimmer werden 200 Meilen gutgeschrieben. Zum Auftakt profitieren Gäste vom 1. April bis 30. Juni 2026 von einer exklusiven Einführungsaktion mit doppelter Meilengutschrift - 400 Meilen pro Übernachtung. Mit dieser Partnerschaft unterstreicht airtours seinen Anspruch, außergewöhnliche Reiseerlebnisse mit spürbaren Privilegien zu verbinden.Diese Meldung sowie Bilder finden Sie auch im Pressebereich auf www.airtours.de oder www.tuigroup.com.ÜBER AIRTOURSairtours, die Luxusreisemarke der TUI Deutschland, bietet seit 1967 das umfassendste Angebot an Luxusreisen im deutschsprachigen Raum. Spitzenhotels, Luxushochsee-, Expeditions- und Segelschiffe sowie Reisen in Privatjets zählen zum Portfolio. Maßgeschneiderte Individualreisen von airtours private travel führen beispielsweise in entlegene Luxuslodges in Afrika oder kombinieren Reiseziele wie Peru und Galapagos.