CALGARY, AB, 6. März 2026 / IRW-Press / High Tide Inc. ("High Tide" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), ein erfolgreiches, auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Cannabis-Teilsparte einen realen Mehrwert zu bieten, gab heute bekannt, dass sein Canna Cabana-Einzelhandelsgeschäft für Cannabisprodukte in der 1355 London Road in Sarnia, Ontario, ab dem 9. März 2026 Freizeit-Cannabisprodukte und Zubehör für den Konsum durch Erwachsene verkaufen wird. Mit dieser Eröffnung steigt die Gesamtzahl der High Tide-Filialen auf 220 Canna Cabana-Standorte in ganz Kanada und 96 in der Provinz Ontario.

Dieser Standort markiert den ersten Eintritt des Unternehmens in den Markt von Sarnia und passt aufgrund seiner günstigen demografischen Lage gut zur weiteren Expansion im Südwesten Ontarios. Strategisch günstig im Osten der Stadt entlang der London Road gelegen, bietet der Standort eine hervorragende Lage in einem etablierten Gewerbegebiet direkt gegenüber der Lambton Mall. Der Laden profitiert von einer sich hervorragend ergänzenden Mieterstruktur, da er sich neben einer Konzentration von Großmärkten direkt gegenüber der Straße auch die Räumlichkeiten mit national bekannten Einzelhändlern teilt.

"Ich freue mich, unseren Eintritt in den Markt von Sarnia bekannt zu geben. Wir setzen damit unsere Expansion in vielversprechende Gemeinden in ganz Kanada fort, in denen Canna Cabana noch nicht vertreten ist", sagte Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide. "Sarnia bietet ein starkes demografisches Profil für den Cannabis-Einzelhandel, und wir glauben, dass unser Discount-Club-Modell bei lokalen Verbrauchern, die Wert auf Preis, Auswahl und ein differenziertes Einkaufserlebnis legen, großen Anklang finden wird.

Wir sind stolz darauf, mittlerweile 220 Filialen im ganzen Land zu haben, aber Kanada bietet weiterhin attraktive Möglichkeiten für eine kontinuierliche organische Expansion. Unser Ansatz bleibt diszipliniert und datengestützt, wobei wir uns auf hochwertige Standorte und Gemeinden konzentrieren, in denen die Fundamentaldaten ein langfristiges Wachstum versprechen", fügte Herr Grover hinzu.

Webcast-Link für die High Tide-Ergebnisveröffentlichung

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es seine Finanz- und Betriebsergebnisse für das am 31. Januar 2026 endende Quartal nach Börsenschluss am Dienstag, dem 17. März 2026, veröffentlichen wird. Die Finanz- und Betriebsergebnisse von High Tide für das erste Geschäftsquartal 2026 werden auf SEDAR+, EDGAR und auf der Website des Unternehmens unter https://hightideinc.com/invest verfügbar sein.

Nach der Veröffentlichung der Finanz- und Betriebsergebnisse für das erste Geschäftsquartal wird High Tide am Mittwoch, dem 18. März 2026, um 11:30 Uhr Eastern Time (17:30 Uhr MEZ) einen Webcast mit Raj Grover, dem Gründer und Chief Executive Officer, und Mayank Mahajan, dem Chief Financial Officer, veranstalten, um die Finanzergebnisse des Unternehmens und die Aussichten für das verbleibende Geschäftsjahr zu erörtern.

https://app.webinar.net/XVw7dN1x5Z6

Die Teilnehmer werden gebeten, sich im Voraus für den Webcast zu registrieren, indem sie auf den obenstehenden Link vor Beginn des Live-Webcasts klicken. Eine Aufzeichnung wird drei Stunden nach dem Live-Webcast unter demselben Link verfügbar sein.

Teilnehmer, die während der Veranstaltung Fragen haben, können diese über die Einwahlnummer stellen. Die Zugangsdaten lauten wie folgt:

Gebührenfrei in Nordamerika: 1-888-510-2154

Gebührenfrei international (Deutschland): +49 800 5889782

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Canna Cabana ist die zweitgrößte Cannabis-Einzelhandelsmarke weltweit. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Einzelhandel: Canna CabanaTM ist die größte Cannabis-Einzelhandelskette in Kanada mit 220 inländischen Geschäftsstandorten. Mit seinem stationären Geschäft ist das Unternehmen in Kanada in den Provinzen British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario vertreten und beansprucht einen Marktanteil von 12 %, Tendenz steigend. Im Jahr 2021 wurde Canna Cabana zum weltweit ersten Cannabishändler mit einem Discount-Club-Modell. Das Unternehmen besitzt und betreibt außerdem mehrere globale Online-Handelsplattformen, auf denen Zubehör und aus Hanf gewonnene CBD-Produkte angeboten werden.

Vertrieb von medizinischem Cannabis: Remexian Pharma GmbH ist ein führendes deutsches Pharmaunternehmen, das sich auf den Import und Großhandel von medizinischem Cannabis zu erschwinglichen Preisen spezialisiert hat. Unter allen deutschen Beschaffungsunternehmen für medizinisches Cannabis ist Remexian international am breitesten aufgestellt und verfügt derzeit über Lizenzen für den Import aus 19 Ländern nach Deutschland, darunter auch Kanada.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde im Jahr 2025 zum fünften Mal in Folge vom "Report on Business" der kanadischen Tageszeitung "Globe and Mail" zu einem der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas gekürt. Außerdem wurde es 2022, 2024 und 2025 von der TSX Venture Exchange (die "TSXV") zu einem Top-50-Unternehmen ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde High Tide auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie "Retail" aufgeführt. Besuchen Sie www.hightideinc.com, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung kann "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Die Verwendung der Wörter "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "wird", "prognostiziert", "geschätzt" und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu folgenden Themen: Zeitpunkt der Eröffnung der neuen Standorte und Beginn des Verkaufs von Cannabisprodukten für den Freizeitgebrauch und Zubehör für den Konsum durch Erwachsene; erwartete Vorteile der Ladenstandorte; und Umfang des Wettbewerbs in der Region. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von denen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen, vernünftig sind, beruhen solche Aussagen auf Erwartungen, Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als ungenau erweisen können und zahlreichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risikofaktoren, die unter der Überschrift "Non-Exhaustive List of Risk Factors" in Anhang A unseres aktuellen jährlichen Informationsformulars und an anderer Stelle in dieser Pressemitteilung erörtert werden, wobei diese Faktoren von Zeit zu Zeit in unseren regelmäßigen Einreichungen aktualisiert werden können, die unter www.sedarplus.ca und http://www.sec.gov abrufbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

