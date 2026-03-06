Zürich (www.anleihencheck.de) - "Europäische Anleihen gerieten unter erheblichen Druck, da die tragischen Ereignisse im Nahen Osten zu einem starken Anstieg der Gaspreise führten", erklärt Mathieu Racheter, Head of Euqity Strategy Research bei Julius Bär.Die Renditen in Euro seien sprunghaft angestiegen, wobei Bundesanleihen um rund 20 Basispunkte zugelegt hätten. Die Peripherieländer seien noch stärker betroffen gewesen. Obwohl Racheter die Sensibilität der Anleihemärkte zu Wochenbeginn unterschätzt habe, gehe er weiterhin davon aus, dass es zu keiner strukturellen Veränderung der Inflationsentwicklung kommen werde. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
