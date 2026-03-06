Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Republik Frankreich hat eine neue Staatsanleihe (ISIN FR0014016G71/ WKN A4EQXJ) mit einem Volumen von bis zu 6,294 Milliarden Euro aufgelegt, so die Börse Stuttgart.Diese Anleihe sei mit einen jährlichen Kupon von 2,400% ausgestattet, der jeweils am 24. September ausgezahlt werde. Das Laufzeitende sei der 24. September 2029. Die Anleihe sei ab einer Stückelung von 1 Euro verfügbar. Der aktuelle Kurs liege bei etwa 99,64% (Stand: 04.03.2026), womit sich eine Rendite bis zur Fälligkeit von rund 2,51% ergebe. Für Anleger aus dem Euroraum bestehe kein Währungsrisiko. Frankreich werde von den großen Ratingagenturen weiterhin im Investment-Grade-Segment bewertet: S&P und Fitch jeweils mit A+, Moody's mit Aa3. (News vom 05.03.2026) (06.03.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
