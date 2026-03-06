Berlin (www.fondscheck.de) - Offene Immobilienfonds befinden sich in einer anspruchsvollen Marktphase, so die Experten der Scope Fund Analysis GmbH.Ein von Unsicherheit geprägtes makroökonomisches Umfeld, anhaltend schwache Immobilien-Transaktionsmärkte, deutliche Mittelabflüsse und einzelne Rücknahmeaussetzungen würden die Branche belasten. Geopolitische Spannungen wie jüngst der Irankrieg würden zusätzlich auf die Stimmung an den Finanzmärkten drücken. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
