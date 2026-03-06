© Foto: Dall-EDer Kryptomarkt notiert mit deutlichen Verlusten am Freitag und setzt damit eine kurzfristige Konsolidierung nach der starken Rallye der vergangenen Tage fort.Bitcoin notiert am Freitagmittag bei rund 70.500 US-Dollar und liegt damit 2,88 Prozent unter dem Niveau des Vortages. Trotz des Rückgangs behauptet sich die größte Kryptowährung weiterhin oberhalb der Marke von 70.000 US-Dollar. Auf Wochensicht ergibt sich dennoch ein solides Plus von 4,4 Prozent. Auslöser war eine Gewinnmitnahmewelle, nachdem Bitcoin innerhalb von nur fünf Tagen um rund 15 Prozent von etwa 64.000 US-Dollar auf ein Hoch nahe 74.000 US-Dollar gestiegen war. Der anschließende Rücksetzer hat inzwischen etwa ein Drittel …Den vollständigen Artikel lesen
