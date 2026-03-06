Die angespannte Lage im Nahen Osten sorgt auch im Luftverkehr für neue Unsicherheiten. Ein geplanter Evakuierungsflug der Lufthansa nach Riad musste kurzfristig abgebrochen werden. An der Börse beobachten Anleger die Entwicklung aufmerksam, da geopolitische Spannungen direkte Auswirkungen auf Flugrouten und operative Abläufe haben können.Flug kurzfristig gestoppt Der Evakuierungsflug nach Riad konnte nicht wie geplant durchgeführt werden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de