Berlin (ots) -Die Bundeswehr beschleunigt Entwicklung und Beschaffung KI-gestützter Systeme. Eine Mehrheit der Bevölkerung unterstützt diesen Kurs, wie eine Umfrage des TÜV-Verbands zeigt. Zugleich sind die Sicherheitsbedenken groß. Der Mensch soll die Hoheit über Entscheidungen behalten.Die Bundeswehr beschleunigt ihre Beschaffung und investiert verstärkt in moderne Waffensysteme. Dazu gehören unter anderem Kampf- und Aufklärungsdrohnen, die mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) weitgehend autonom agieren können. Eine große Mehrheit in Bevölkerung befürwortet diesen Kurs. Vier von fünf Bundesbürger:innen (81 Prozent) finden es grundsätzlich sinnvoll, dass die Bundeswehr stärker in die Entwicklung militärischer KI-Technologien wie Drohnen, Roboter oder autonome Fahrzeuge investiert. 11 Prozent lehnen das ab und 8 Prozent sind unentschieden. Das hat eine repräsentative Forsa-Umfrage im Auftrag des TÜV-Verbands unter 1.005 Personen ab 16 Jahren ergeben. "Die Bürgerinnen und Bürger erkennen, dass neue Technologien auch die sicherheitspolitische Lage verändert haben", sagt Dr. Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands. "Moderne Streitkräfte kommen an modernen Verteidigungssystemen mit Künstlicher Intelligenz nicht vorbei. Entscheidend ist, dass die Politik für ihren Einsatz klare Leitplanken definiert." Die aktuelle Umfrage des TÜV-Verbands zeigt: Eine klare Mehrheit unterstützt zwar eine technologisch zeitgemäße Ausstattung, fordert aber klare Grenzen bei autonomen Waffensystemen.Sorge vor Fehlentscheidungen und EskalationLaut den Ergebnissen der Umfrage des TÜV-Verbands fürchten zwei Drittel der Befragten (67 Prozent) Fehlentscheidungen autonomer Systeme, beispielsweise durch falsche Zielerkennung. 64 Prozent sehen die Gefahr, dass der Mensch die Kontrolle über KI-gesteuerte Waffensysteme verlieren könnte. 63 Prozent haben Sorgen vor wachsenden Spannungen durch ein internationales Wettrüsten mit KI-Technologien und 61 Prozent halten ungewollte Eskalationen oder eine Ausweitung von Konflikten für ein realistisches Risiko. "Die Bevölkerung sieht beim militärischen Einsatz von KI nicht nur Effizienz- und Verteidigungspotenziale, sondern auch erhebliche Risiken", sagt Bühler. "Gerade bei autonomen Systemen fürchten die Befragten einen Kontrollverlust, der zur Entstehung oder Ausweitung militärischer Konflikte führen kann."Autonome KI-Systeme nur mit menschlicher KontrolleIm Zentrum der Debatte steht die Frage, wer über den Einsatz von Waffengewalt im Verteidigungsfall entscheidet: Der Mensch oder das KI-System. Vier von zehn Befragten (40 Prozent) sprechen sich für eine vollständige menschliche Kontrolle aus, jede einzelne Entscheidung eines KI-Systems müsse überprüft werden. Immerhin 41 Prozent befürworten den Einsatz teilautonomer Systeme. Diese Waffensysteme erstellen Analysen, machen Vorschläge und treffen eigenständig Entscheidungen, Menschen können aber jederzeit eingreifen. Vollautonome Systeme ohne menschliche Kontrolle finden mit nur 1 Prozent Zustimmung praktisch keine Akzeptanz bei den Befragten. Insgesamt verlangen damit 81 Prozent eine klare menschliche Letztverantwortung. Fast jede:r achte Befragte (12 Prozent) lehnt es grundsätzlich ab, KI-Systemen Entscheidungsbefugnisse über den Einsatz von Waffengewalt einzuräumen.Internationale Verhandlungen über Regeln für autonome WaffensystemeWährend sich der Einsatz KI-gestützter Waffensysteme bei militärischen Konflikten immer mehr zum Standard entwickelt, wird in internationalen UN-Gremien über verbindliche Regeln bis hin zu einem Verbot diskutiert. Bisher konnten sich die Länder im Rahmen der UN-Waffenkonvention aber nicht auf einheitliche Regelungen einigen. Auch beim jüngsten AI Summit in Indien wurde über den Einsatz von KI im Militär diskutiert. Der europäische AI Act fokussiert sich auf zivile Anwendungen und klammert KI-Systeme aus, die ausschließlich für militärische, verteidigungspolitische oder die nationale Sicherheit betreffende Zwecke genutzt werden. Allerdings sind viele KI-Systeme dual-use-fähig und können sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden. In diesem Fall greift der AI Act. "Der AI Act adressiert auch die technische Sicherheit von KI-Systemen. Themen wie Qualität der Trainingsdaten, menschliche Aufsicht oder Nachvollzieharbeit von Entscheidungen, sind sowohl für zivile als auch für militärische KI-Anwendungen essenziell", sagt Bühler. Im Kern müsse es darum gehen, auf allen Ebenen einen verantwortungsvollen Umgang mit sicherheitskritischen Technologien zu finden. Bühler: "Verteidigungsfähigkeit bedeutet nicht, Maschinen die Entscheidung über Leben und Tod zu überlassen. Sie bedeutet, Technologie so zu gestalten, dass sie unsere Sicherheit stärkt, ohne die menschliche Hoheit aufzugeben."Weitere Informationen zur KI-Studie des TÜV-Verbands sind hier abrufbar: https://ots.de/XwwbjZMethodik-Hinweis: Grundlage der Angaben ist eine repräsentative Forsa-Umfrage im Auftrag des TÜV-Verbands unter 1.005 Personen ab 16 Jahren. Die Umfrage wurde vom 20. bis 26. Oktober 2025 durchgeführt. Die Fragen lauteten: "Finden Sie es grundsätzlich sinnvoll oder nicht, dass die Bundeswehr stärker in die Entwicklung militärischer KI-Technologien wie Drohnen, Roboter oder autonome Fahrzeuge investiert, um neue Bedrohungen besser abwehren zu können?" "Machen Sie sich Sorgen, dass der militärische Einsatz von KI diese Folgen haben könnte?" "Stellen Sie sich vor, die Bundeswehr setzt KI-gesteuerte Systeme wie z. B. Drohnen oder autonome Abwehrsysteme im Verteidigungsfall ein. In welchem Ausmaß sollen diese Systeme eigenständig Entscheidungen über den Einsatz von Waffengewalt treffen dürfen?"Über den TÜV-Verband: Als TÜV-Verband e.V. vertreten wir die politischen Interessen der TÜV-Prüforganisationen und fördern den fachlichen Austausch unserer Mitglieder. Wir setzen uns für die technische und digitale Sicherheit sowie die Nachhaltigkeit von Fahrzeugen, Produkten, Anlagen und Dienstleistungen ein. 