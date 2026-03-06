KÖLN (dpa-AFX) - Einige Verbraucher suchen in Lebensmittelgeschäften in Deutschland derzeit oft vergeblich nach Skyr: Auch wegen eines in den sozialen Medien ausgelösten Hypes ist das Milchprodukt vielerorts teilweise ausverkauft. Das zeigt eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter den großen Handelsketten.

"Derzeit kommt es in einigen Regionen zu punktuellen Verfügbarkeitsschwankungen", sagt ein Sprecher der Rewe-Gruppe. Dabei seien Engpässe möglich. Seit Anfang Februar verzeichnet der Lebensmittelhändler eine stark gestiegene Nachfrage nach Skyr, die durch aktuelle Social-Media-Trends verstärkt werde. Die Lieferanten arbeiteten deshalb mit hoher Auslastung. Eine Entspannung der Situation ist dem Sprecher zufolge erst nach Ostern zu erwarten.

Betroffen ist auch der Lieferdienst Picnic. "Die Absatzmengen von Skyr haben sich im Vergleich zum Ende des letzten Jahres verdoppelt", sagt der Mitgründer des deutschen Picnic-Ablegers, Frederic Knaudt. Die Engpässe seien auf virale Rezepte-Trends bei Tiktok und Instagram zurückzuführen. "Anfang des Jahres sorgte der Skyr-Lotus-Cheesecake für einen Hype, aktuell ist es die Kombination aus Skyr und Energy-Drinks als Protein-Mix." Die Lage habe sich schon leicht entspannt, die Engpässe seien jedoch noch nicht vollständig abgeflacht, sagt Knaudt.

Auch Edeka, Kaufland, Lidl und Aldi Nord berichten von einem spürbar gestiegenen Kundeninteresse. Zuvor hatten bereits andere Medien über das Thema berichtet.

Ähnlich wie Joghurt, aber deutlich proteinreicher



Skyr gilt als traditionelles isländisches Milchprodukt, das an Joghurt erinnert, jedoch als Frischkäse eingestuft wird. Es wird wie Quark aus entrahmter Milch mit speziellen Kulturen hergestellt und anschließend abgetropft. Skyr hat eine festere Konsistenz und einen mild-säuerlichen Geschmack. Es enthält kaum Fett, aber mehr als 10 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm - und damit deutlich mehr als Joghurt. Skyr ist deshalb besonders bei Kraftsportlern beliebt, weil es beim Aufbau und Erhalt von Muskeln helfen soll. Im Handel sind auch Varianten mit Früchten, Müsli oder Schokolade erhältlich.

Wenn Skyr in Geschäften nicht verfügbar ist, können Verbraucher alternativ auch den vergleichsweise günstigen Magerquark verwenden und ihn mit Milch oder Sprudelwasser cremig aufrühren. Das rät das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE).

Eine proteinreiche Ernährung liegt derzeit in Deutschland stark im Trend. Der Konsum von Geflügelfleisch und Eiern ist deshalb zuletzt ebenfalls deutlich gestiegen. Auch bei Eiern treten teilweise Engpässe auf.

Laut BZfE braucht der menschliche Körper Proteine als Baustoff für das Immunsystem, für den Transport anderer Nährstoffe und als Energielieferant. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt Erwachsenen bis 65 Jahren eine tägliche Eiweißzufuhr von 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, Leistungssportlern und ehrgeizigen Freizeitsportlern bis zu 2 Gramm. High-Protein-Produkte seien meist unnötig, da eine ausgewogene Ernährung ausreichend Proteine liefere, heißt es./cr/DP/men