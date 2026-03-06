Mainz (ots) -
Woche 12/26
Fr., 20.3.
23.30 aspekte
Bitte Ergänzungen beachten:
Lesen - echt jetzt?
Wer das Lesen am Leben hält
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6230397
Woche 12/26
Fr., 20.3.
23.30 aspekte
Bitte Ergänzungen beachten:
Lesen - echt jetzt?
Wer das Lesen am Leben hält
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6230397
© 2026 news aktuell