© Foto: Richard Drew - APDer neue CEO Greg Abel will sein gesamtes Nettoeinkommen in Berkshire-Aktien stecken. Gleichzeitig startet der Konzern wieder Rückkäufe - trotz gigantischer Cashreserven.Der neue Berkshire-Hathaway-Chef Greg Abel setzt ein deutliches Signal an die Aktionäre des US-Konglomerats. Der CEO kündigte an, sein gesamtes Nettoeinkommen während seiner Amtszeit in Aktien des Unternehmens zu investieren. In dieser Woche kaufte Abel laut einer Meldung an die US-Börsenaufsicht SEC bereits Berkshire-Aktien im Wert von rund 15,3 Millionen US-Dollar. Über die Jahre könnten sich diese Käufe auf "Hunderten von Millionen" summieren. Abel begründete den Schritt mit dem Ziel, seine Interessen eng mit denen der …Den vollständigen Artikel lesen
