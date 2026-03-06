Transaktion verschafft 2PointZero eine Beteiligung von 60,8

Verpackungen nun die sechste verbraucherorientierte Geschäftssparte mit ISEM als Anker

Die 2PointZero Group PJSC (ADX: 2PointZero), ein Investment-Powerhouse der nächsten Generation, die sich auf die Energie- und Konsumgütersektoren konzentriert, gab heute bekannt, dass sie die Transaktion zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an ISEM formell abgeschlossen hat. ISEM ist ein führendes europäisches Unternehmen im Bereich Verpackungen für Branchen wie Beauty, Mode, Luxus und Nutraceuticals. Der Kaufpreis beträgt 704 Millionen AED und erfolgt über eine Kombination aus Sekundär- und Primärkapital, das zur Beschleunigung des organischen und anorganischen Wachstums vorgesehen ist.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260305519711/de/

2PointZero Group completes majority acquisition in Italy-based ISEM Packaging Group for AED 704 million (Photo: AETOSWire)

Die 2PointZero Group hält nun 60,8 an ISEM. Peninsula Capital und Minderheitsinvestoren sind im Besitz der restlichen 39,2 %. Dies markiert den Beginn einer strategischen Partnerschaft zwischen 2PointZero und Peninsula, die auf die Stärkung der Führungsposition von ISEM ausgerichtet ist. Der Fokus liegt dabei auf der Erweiterung des Sortiments und der geografischen Reichweite, der Einbettung von KI und digitalen Technologien im gesamten Unternehmen von der Fertigung bis zum Kundengeschäft sowie der Unterstützung gezielter M&A-Aktivitäten, um die industrielle Präsenz und die Produktkapazitäten von ISEM auszubauen.

Samia Bouazza, CEO der 2PointZero Group, äußerte sich wie folgt: "Der Abschluss dieser Transaktion stellt einen wichtigen Schritt im Zuge der Umsetzung unserer globalen Wachstumsambitionen und des Aufbaus einer skalierbaren Plattform in der Verpackungsindustrie dar. Verpackungen werden die sechste verbraucherorientierte Geschäftssparte unseres Unternehmens sein. Während unseres Besuchs der ISEM-Produktionsstätten war ich besonders beeindruckt vom Grad der Automatisierung, der fortschrittlichen robotergestützten Montage sowie den hochmodernen Anlagen, die für betriebliche Effizienz, Konsistenz und solide Margen sorgen."

Bouazza fügte hinzu: "Unser Markteintritt in die Verpackungsbranche ist durch das starke CAGR-Wachstum in verschiedenen Teilsegmenten wie Lebensmittel, Pharma und Luxusgüter bedingt. Dank unserer Erfolgsbilanz bei strategischen M&A-Aktivitäten, der Implementierung von KI und der betrieblichen Integration sind wir bestens aufgestellt, um ISEM bei der Beschleunigung der internationalen Expansion zu unterstützen. Dabei werden wir sowohl den Bereich der Primär- als auch der Sekundärverpackungen ausbauen und langfristige Renditen für unsere Aktionäre erzielen."

Die 2PointZero Group setzt mit dem Abschluss der Transaktion ein klares Zeichen, dass sie in den Verpackungsmarkt eintritt. Die Einrichtung einer sechsten verbraucherorientierten Geschäftssparte ergänzt zugleich die bestehenden Aktivitäten in den Bereichen Beauty und Bekleidung. Die 1949 gegründete ISEM Group hat ihren Hauptsitz im italienischen Bologna und gilt als hochautomatisierter Branchenführer, der das Markenzeichen "Made in Italy" stärkt. Weltweit ist ISEM für Qualität, Innovation und die Zusammenarbeit mit bedeutenden Luxusmarkenkunden bekannt, darunter LVMH, Kiko, Gucci, L'Oréal, Puig und Coty Lancaster. Zum Produktsortiment von ISEM zählen starre Kartonagen, Faltverpackungen, Seidenpapier und Staubbeutel. Die industrielle Präsenz umfasst 11 Produktionsstandorte mit einer Gesamtfläche von mehr als 100.000 m².

Borja Prado, Gründungspartner von Peninsula Capital, kommentierte: "Der Abschluss dieser Transaktion läutet eine spannende neue Phase für ISEM ein. Als bevorzugter Verpackungspartner der anspruchsvollsten Luxuskunden hat sich die Gruppe weltweit einen Namen gemacht. Durch diese Investition erhält ISEM das Kapital, die globale Reichweite und die strategische Unterstützung, um seine Expansion zu beschleunigen. Die Partnerschaft mit 2PointZero bringt ergänzende Kompetenzen mit sich, von denen wir glauben, dass sie nicht nur für ISEM, sondern auch für seine Kunden transformativ sein werden. Wir freuen uns darauf, gemeinsam das nächste Kapitel zu gestalten."

Francesco Pintucci, CEO der ISEM Packaging Group, kommentierte: "Heute beginnt ein neues Kapitel für die Gruppe. Die Gruppe kann unseren Kunden nun größere Skalierung bieten, ohne die Präzision und das persönliche Engagement zu verlieren, die ISEM auszeichnen. Die Mitarbeiter der Gruppe, ihre Handwerkskunst und die Beziehungen zu den weltweit führenden Luxusmarken all das steht nach wie vor im Zentrum von allem, was ISEM tut. Mit 2PointZero und Peninsula verfügt ISEM nun über die Plattform, um dieses Angebot auf die globale Bühne zu bringen. Ich bin stolz, was wir in sehr kurzer Zeit aufgebaut haben, und danke den Unternehmern, meinen Freunden und Wegbegleitern auf dieser außergewöhnlichen Reise, allen Mitarbeitern der Gruppe sowie allen Stakeholdern, Kunden und Lieferanten für ihre wichtige Unterstützung."

Partner und leitende Mitarbeiter der führenden globalen Rechtsanwaltskanzlei Hogan Lovells berieten 2PointZero und Peninsula Capital bei der käuferseitigen M&A-Transaktion sowie zu Fragen des Außenwirtschaftsrechts (FDI) und des Kartellrechts. Legance unterstützte Peninsula Capital bei der Reinvestition in ISEM sowie bei den Gesellschaftervereinbarungen mit der 2PointZero Group. Van Campen Liem beriet [Peninsula] bei der Strukturierung des Geschäfts. Gleichzeitig waren Gatti Pavesi Bianchi Ludovici und Herbert Smith Freehills Kramer als verkäuferseitige Berater während des Verkaufsprozesses tätig.

Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260305519711/de/

Contacts:

Wassim El Jurdi

2PointZero Group

E-Mail: wassim@2PointZero.com

Rawad Khattar

Weber Shandwick

E-Mail: rkhattar@webershandwick.com