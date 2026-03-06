Mit Christian Chlupka als neuer Makler:innenberater verstärkt der Maklerpool aruna sein Vertriebsteam. Chlupka hat Erfahrung in unterschiedlichen Bereichen der Versicherungs- und Vertriebswelt und wird sich gezielt um die Betreuung und Weiterentwicklung der angebundenen Makler kümmern. Der Maklerpool aruna hat zu Jahresbeginn sein Vertriebsteam erweitert: Christian Chlupka startete als "Makler:innenberater". Er soll gezielt die Betreuung und Weiterentwicklung der angebundenen Makler:innen verstärken, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
