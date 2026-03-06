Der Konflikt im Nahen Osten hat Auswirkungen auf den globalen Warentransport. Davon sind auch die Transportversicherer betroffen. Die aktuelle Studie "AssCompact TRENDS I/26" hat untersucht, welche Anbieter Makler hierzulande bevorzugen - unter den Favoriten ist auch ein neuer Spitzenreiter. Im Zuge des Konflikts im Iran und Nahen Osten sind unter anderem Logistikthemen in den Mittelpunkt gerückt. Vor allem der globale Warentransport hat bereits die Folgen der Auseinandersetzung schmerzlich zu spüren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact