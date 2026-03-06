Artikelübersicht

Freitag ist beim Bernecker Börsenkompass Portfolio Tag. Wir durchforsten unsere Empfehlungsliste, nehmen bei ausgewählten Positionen Anpassungen vor und fassen die Transaktionen der Woche zusammen. Diese Arbeit ist unerlässlich für den Erfolg an der Börse. Nehmen auch Sie sich ein paar Minuten Zeit für die Bestandspflege in Ihrem Depot.Wir führen momentan 38 Positionen in unserer Empfehlungsliste und der durchschnittliche Buchgewinn liegt bei 65%. In dieser Woche haben wir uns von einem Wert verabschiedet, einen neu in unser Portfolio aufgenommen, ein Ranking angepasst, ein Marktkommentar veröffentlicht, ein Nachkauflimit platziert und eine Analyse herausgegeben. Heute gibt es. Betroffen sind unter anderem Bayer und Evonik. Lesen Sie die Details in unserem heutigen Stop&Go.Wir sind am Montag direkt mit einigen Dispositionen in die Woche gestartet. Wir wurden unglücklicherweise bei unserem Bayer-Call ausgestoppt, behalten die Aktie aber weiterhin im Blick.Dafür sind wir bei einem Dax-Wert eingestiegen, der in der aktuelle Staärke bewiesen hat. Mehr Infos zu dieser Chance folgen später. Zuletzt haben wir unser Ranking bei Nu Holdings nach den neuen Zahlen angepasst.Das war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Regelmäßig freitags gegen Mittag fassen wir im?? verschaffen. Wenn Sie unsere Inhalte interessant finden und mehr davon lesen möchten, können Sie uns einen ganzen Monat kostenlos testen. Das Probeabo können Sie in den ersten 30 Tagen mit einer e-Mail an?kundenservice@finanzen100.de?wieder beenden. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!