Neben BE Semiconductor steht am Freitag auch die bei deutschen Anlegern beliebte SUSS MicroTec unter Druck. Auslöser sind Spekulationen aus der Halbleiterbranche, wonach sich ein wichtiger Entwicklungsschritt bei besonders schnellen KI-Speichern verschieben oder weniger anspruchsvoll ausfallen könnte als bislang gedacht. Für den Markt ist das brisant, weil viele Investoren zuletzt darauf gesetzt hatten, dass der KI-Boom den Bedarf an immer anspruchsvollerer Verbindungstechnik schnell weiter antreibt.Den vollständigen Artikel lesen ...
