DJ Escriva: EZB lässt Zinsen wahrscheinlich unverändert

DOW JONES--Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) wird seinen Leitzins nach Einschätzung von EZB-Ratsmitglied Jose Luis Escriva trotz rasant steigender Ölpreise voraussichtlich nicht ändern. "Nach dem mir vorliegenden Stand der Informationen halte ich es für sehr unwahrscheinlich, dass wir die Leitzinsen bei der nächsten Sitzung antasten werden", sagte Escriva am Freitag dem regionalen Fernsehsender TV3 mit Blick auf den Nahost-Krieg, wie Reuters berichtet. Er fügte hinzu: "Wir können bereits jetzt davon ausgehen, dass es Auswirkungen geben wird." Der Ende Februar begonnene Krieg der Verbündeten USA und Israel gegen den Iran hat sich auch auf andere Golfstaaten ausgeweitet.

EZB-Chefvolkswirt Philip Lane hat bereits vor den Folgen eines länger andauernden Krieges gewarnt. In diesem Fall könne die Wirtschaft ausgebremst und die Inflation in der Euro-Zone angeheizt werden, sagte er.

March 06, 2026 07:15 ET (12:15 GMT)

