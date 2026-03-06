Köln (ots) -Er ist Kult - blonde Haare, schwarze Sonnenbrille, Jahrhundertstimme! Heino (87), bürgerlich Heinz Georg Kramm, blickt auf eine fast 70-jährige Karriere zurück. Doch die Wenigsten kennen die Geschichte hinter der dunklen Brille.Heino hat in seinem Leben über 55 Millionen Tonträger verkauft. Ob Schlager, Pop, Heavy Metal, Ballermann, Rap oder Klassik - kein Genre blieb ihm fremd. Er tritt bis heute bei großen Festivals, wie dem Parookaville vor 40.000 Menschen genauso selbstverständlich auf, wie im klassischen Kirchenkonzert in der Dresdner Kreuzkirche oder im Bierkönig auf Mallorca vor partywütigen Touristen. Der 87-Jährige befindet sich aktuell auf einer Solo-Tournee mit über 80 geplanten Konzerten! Heino, der große Blonde mit Bariton-Stimme und Sonnenbrille (ursprünglich zum Schutz vor Morbus Basedow, inzwischen nur noch Markenzeichen), hat in Deutschland einen fast hundertprozentigen Bekanntheitsgrad.Viele Prominente wie Schauspieler Dieter Hallervorden, Linken-Politiker Gregor Gysi, Schlagersänger Peter Orloff oder "Queen of Metal" Doro Pesch, aber auch BILD-Reporter Mark Pittelkau, Familienmitglieder wie Heinos Schwester Hannelore Hofmann oder der langjährige Manager und Freund Helmut Werner und seine Frau Nicole versuchen, dem Phänomen des Musikers und Menschen Heino ein Stück näher zu kommen. Seit nunmehr fünf Jahren begleitet VOX den Künstler Heino mit der Kamera. VOX war unter anderem in New York, Paris, Mallorca, Rom, Kitzbühel, Düsseldorf, Dresden und Bad Oeynhausen unterwegs und schöpft dabei aus einem Fundus von über 100.000 exklusiven Fotos und Privatvideos aus Heinos und Helmut Werners Familienarchiv.Produziert wird die vierteilige Dokumentation im Auftrag von VOX von REC.n.ROLL media. Produzenten sind Sven Kaesling, Sonja Lelittka und Tino Block sowie Benedict Bartsch. Zu sehen sein werden die vier Folgen bei VOX und auf RTL+.Die erste Folge ist bereits ab dem 13.3. auf RTL+ verfügbar. Ab 24.3. stehen auch die Folgen 2-4 zum Abruf bereit.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Sherin Schreiber | Volontärin Unterhaltung | T: +49 221 456-18369 | Sherin.Schreiber@rtl.deOriginal-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6952/6230468