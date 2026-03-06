© Foto: OpenAIDubai verliert im Zuge des Nahostkonlifkts seine Attraktivität für Investoren: Vermögende wollen ihr Geld jetzt verlagern.Zwei in Dubai ansässige indische Unternehmer versuchten, mehr als 100.000 US-Dollar von ihren lokalen Bankkonten nach Singapur zu transferieren, um sich gegen das durch den Nahostkonflikt entstandene Risiko abzusichern, wie Reuters berichtet. Wie die Unternehmer mitteilten, vereitelten technologische Pannen zunächst diese Pläne. Ein Unternehmer gab an, dass es ihm anschließend gelungen sei, den Betrag über eine andere Bank mit Sitz in den Emiraten auf sein Bankkonto in Singapur zu überweisen. Zudem erkundigen sich zahlreiche andere wohlhabende Asiaten, die in Dubai …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE