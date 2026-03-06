Hamburg (ots) -SGS, das weltweit führende Unternehmen für Prüfung, Inspektion und Zertifizierung, hat das erste Halbleiterprodukt nach der neuen Norm ISO/PAS 8800 für KI-Sicherheit erfolgreich zertifiziert.Norm erstmals auf Komponentenebene angewendetMit dieser Zertifizierung setzt SGS einen wichtigen Meilenstein: Erstmals wurde ISO/PAS 8800 auf Komponentenebene angewendet. Bislang kam die Norm überwiegend für komplette KI-Systeme oder KI-Modelle zum Einsatz. Die Bewertung einer sicherheitsrelevanten Hardwarekomponente zeigt, dass KI-Sicherheitsanforderungen zunehmend tief in die Halbleiterarchitektur integriert werden müssen.Bedeutung für funktionale Sicherheit und KI-VertrauenswürdigkeitZertifiziert wurde MACsec von Synopsys, ein Sicherheitsmodul für Ethernet-IP, das die Datenübertragung in KI-basierten Systemen - etwa im autonomen Fahren - verschlüsselt, entschlüsselt und authentifiziert."Die Zertifizierung einzelner IP-Module ist ein entscheidender Schritt, um KI-fähige Systeme robuster und vertrauenswürdiger zu machen", sagt Liu Min, Produktmanager für funktionale Sicherheit in der Halbleiterbranche bei SGS. "Fehler auf Komponentenebene dürfen keine Auswirkungen auf sicherheitskritische KI-Entscheidungen haben. Die Anwendung von ISO/PAS 8800 auf Produkte wie MACsec stellt sicher, dass diese Anforderungen frühzeitig in der Hardware umgesetzt werden."Signalwirkung für Halbleiter- und Automotive-BrancheFür Branchen wie autonomes Fahren, Halbleiterentwicklung und funktionale Sicherheit sendet die Zertifizierung ein wichtiges Signal: Hardwarehersteller können ihre Bauteile künftig nach international anerkannten KI-Sicherheitsstandards prüfen lassen - und damit einen zentralen Beitrag zur Resilienz komplexer KI-Systeme leisten.Pressekontakt:SGS Holding Deutschland B.V. & Co. KGHeidenkampsweg 99D-20097 HamburgE-Mail: de.presse@sgs.comwww.sgsgroup.de/presseOriginal-Content von: SGS Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100082101/100938824