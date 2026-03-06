Der chinesische Markt für Elektroautos galt lange als unaufhaltsame Wachstumsmaschine - angetrieben von großzügigen Subventionen, politischem Rückenwind und einer kaufbereiten Mittelschicht. Doch inzwischen hat sich das Tempo spürbar verlangsamt. Staatliche Förderprogramme laufen aus, direkte Kaufprämien wurden gestrichen und auch der politische Druck zur schnellen Marktdurchdringung hat nachgelassen. Die Expansion ins Ausland wird zunehmend zur strategischen Notwendigkeit.Allerdings spürte BYD ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär