Die Lufthansa meldet solide Zahlen und sieht trotz Iran-Krieg Chancen auf ihren wichtigen Langstrecken-Verbindungen. Anleger reagieren positiv. Die Aktie der Lufthansa reagiert positiv auf die Veröffentlichung der Geschäftszahlen am Freitag. Denn der Konzern erfüllte mit seinen Ergebnissen für 2025 weitgehend die Erwartungen der Analysten. Gleichzeitig sieht Vorstandschef Carsten Spohr im aktuellen Umfeld sogar neue Wachstumschancen auf wichtigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE