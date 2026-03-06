EQS-News: Finexity AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Finexity AG: FINEXITY Aktien können jetzt auch über L&S gehandelt werden



06.03.2026 / 14:26 CET/CEST

Die FINEXITY Group, Betreiber einer digitalen Kapitalmarkt- und Handelsplatzinfrastruktur für tokenisierte Wertpapiere und Private-Market-Investments, gibt bekannt, dass ab heute FINEXITY-Aktien zusätzlich über das System von Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG (L&S) handelbar sind.



L & S betreibt die führende Plattform für außerbörslichen Handel in Deutschland. Vor allem die längeren Handelszeiten gegenüber vielen klassischen Börsen bieten Investoren zusätzliche Möglichkeiten, die FINEXITY-Aktien zu handeln - vorbörslich und nachbörslich. Gerade Neo-Broker wie Trade Republic nutzen daher diesen Handelsplatz.



"Durch den Handel bei L & S erschließt sich die Gesellschaft neue Möglichkeiten. So wird sich die Handelbarkeit und die Liquidität der Aktie weiter verbessern. Dies ist ein zusätzlicher Baustein, damit wir mit der FINEXITY Group unsere Kapitalmarktpräsenz weiter ausbauen", so Paul Huelsmann, Vorstandsvorsitzender der FINEXITY Group.





Diese Bekanntmachung stellt kein öffentliches Angebot und keine Werbung für ein öffentliches Angebot zum Verkauf von Wertpapieren dar, insbesondere nicht im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (Prospektverordnung).







Über FINEXITY

FINEXITY ist im Bereich Digital Assets mit Standorten in Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig. Über eine eigens entwickelte OTC-Handelsplatzinfrastruktur vernetzt FINEXITY über 50 Emittenten von tokenisierten Private Market-Investments mit sechs Handelspartnern und über 84.000¹ registrierten Anlegern. Der Handelsplatz ermöglicht Investitionen in eine breite Auswahl alternativer Anlageklassen - darunter Private Equity, Private Credit, Immobilien, Infrastruktur, erneuerbare Energien und Collectibles. Zu den angeschlossenen Handelspartnern zählen neben unabhängigen Anlagevermittlern und Vermögensverwaltern auch Sparkassen und Volksbanken.



Ergänzt wird die Plattform durch ein inhouse Capital Markets Team, das Emittenten sowohl bei der effizienten Strukturierung als auch bei der Platzierung gegenüber privaten und professionellen Anlegern unterstützt. Mit dieser Kombination aus Handelsplatzinfrastruktur und Kapitalmarktkompetenz bietet FINEXITY die vollständige Wertschöpfungskette tokenisierter Wertpapiertransaktionen - von der Strukturierung und Tokenisierung über die Platzierung bis hin zum OTC-Handel und zur Abwicklung.



Die Gruppe hat in den vergangenen Jahren über 25 Millionen Euro an Wachstumskapital von Business Angels, strategischen Investoren als auch Venture Capital eingesammelt.



¹FINEXITY Group: 14.000 + Effecta GmbH: 70.000; Die angegebenen Zahlen sind Pro-forma-Zahlen, ungeprüft und dienen nur zur Veranschaulichung. Der Erwerb von 90,10 % der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens.



Mehr Infos unter: www.finexity-group.com





Medienkontakte FINEXITY

Robin Tillmann Sascha Dettmar

E-Mail: presse@finexity.com E-Mail: sascha@dettmar.email

Mobile: +49 175 389 7878 Mobile: +49 151 1007 0566





06.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

