Berlin (ots) -Die EU-Terminvorschau ist ein Service der Vertretungen der EU-Kommission in Deutschland für Journalistinnen und Journalisten. Sie kündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des Europäischen Parlaments, des Rates der Europäischen Union und des Europäischen Gerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an.Montag, 9. MärzBrüssel: Kommissionspräsidentin von der Leyen spricht bei EU-Botschafterkonferenz (bis 13. März)Die Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik und Kommissionsvizepräsidentin Kaja Kallas eröffnet um 8.45 Uhr die EU-Botschafterkonferenz, gefolgt von einer Rede von Parlamentspräsidentin Roberta Metsola. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen spricht um 10.00 Uhr. Am Dienstag um 10.00 Uhr wird zudem Ratspräsident António Costa zu den Botschafterinnen und Botschaftern sprechen. Alle Beiträge werden live über EBS (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=no&ebsplus=yes&date=20260309) übertragen. Weitere Informationen auf den Seiten des Europäischen Auswärtigen Dienstes (https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-ambassadors-conference-2026_en).Brüssel: Tagung des Rates für Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz - SozialpolitikDie Ministerinnen und Minister dürften Schlussfolgerungen des Rates zur Stärkung des Wohlergehens von Kindern, zur sozialen Inklusion und zur Bekämpfung der Kinderarmut in der Europäischen Union billigen. Zudem liegt ihnen im Rahmen der Union für Kompetenzen (https://commission.europa.eu/topics/competitiveness/union-skills_en) eine Empfehlung zum zur Behebung des EU-weiten Arbeits- und Fachkräftemangels zur Billigung vor. Geplant ist ferner ein Gedankenaustausch über den Einsatz von Künstlicher Intelligenz zur Stärkung hochwertiger Arbeitsplätze und der Arbeitnehmerrechte. Mit Blick auf die bevorstehende EU-Strategie zur Bekämpfung der Armut findet eine Orientierungsaussprache über Ansätze zur Verhinderung von Armut und sozialer Ausgrenzung statt. Im Rahmen des Europäischen Semesters (https://commission.europa.eu/topics/economy-and-euro/european-semester_de) wird der Rat den Beitrag zu den beschäftigungs- und sozialpolitischen Aspekten der Empfehlung zur Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets für 2026 billigen. Außerdem dürfte er den Gemeinsamen Beschäftigungsbericht 2026 annehmen und Schlussfolgerungen hierzu billigen. Beim informellen Arbeitsessen ist eine Aussprache zum Thema Wohnraum in einer sich wandelnden demografischen Landschaft vorgesehen. Die Pressekonferenz wird ab 17.30 Uhr live (https://audiovisual.ec.europa.eu/de/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20260309) auf EBS übertragen. Weitere Informationen auf den Seiten des Rates (https://commission.europa.eu/topics/economy-and-euro/european-semester_de).Brüssel: Euro-GruppeDie Finanzministerinnen und Finanzminister der Länder des Euroraums beraten über die makroökonomischen Entwicklungen in der Eurozone sowie über den Entwurf des belgischen Haushaltsplans für 2026. Im inklusiven Format (https://www.consilium.europa.eu/media/51phmoqb/draft-agenda-eurogroup-in-inclusive-format-09-03-2026.pdf) stehen zudem digitale Finanzthemen, die Wettbewerbsfähigkeit des Euroraums - insbesondere Energiepreise und deren Auswirkungen auf die Wirtschaft - sowie die Vorbereitung des Euro-Gipfels am 19. März auf der Tagesordnung. Darüber hinaus ist eine Nachbesprechung zum "Competitiveness Lab" vorgesehen. Die Pressekonferenz nach dem Treffen wird ab 18.30 Uhr live (https://audiovisual.ec.europa.eu/de/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20260309) auf EBS übertragen. Weitere Informationen auf den Seiten des Rates (https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/eurogroup/2026/03/09/).Straßburg: Plenarsitzung des Europäischen Parlaments (bis 12. März)Zum Auftakt der Sitzungswoche wird die Tagung wieder aufgenommen. Auf der vorläufigen Agenda (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJQ-10-2026-03-09_EN.html) stehen organisatorische Punkte sowie Kurzinterventionen der Abgeordneten. EBS+ überträgt live (https://audiovisual.ec.europa.eu/de/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20260309) ab 16.30 Uhr. Presseansprechpartner beim Europäischen Parlament hier (https://berlin.europarl.europa.eu/dedossier-press).Dienstag, 10. MärzErfurt: Auftaktveranstaltung des neuen EUROPE DIRECT MitteldeutschlandMit einer Kick-off-Veranstaltung startet das neue EUROPE DIRECT Mitteldeutschland offiziell seine Arbeit. Die Veranstaltung steht unter dem Leitmotiv "Stärkung des europäischen Gedankens, des Zusammenhalts und des gemeinsamen Dialogs" und setzt ein Zeichen für Europa als verbindendes Projekt - auch mit Blick auf die aktuelle gesellschaftliche Lage in Mitteldeutschland. Erwartet werden regionale und überregionale Akteurinnen und Akteure aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Für die Europäische Kommission spricht Gosia Binczyk, stellv. Leiterin der Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland, ein Grußwort. Uhrzeit: 14.30 Uhr. Ort: Willy-Brandt-Platz 1, TH1 | 1. OG., 99084 Erfurt. Weitere Informationen in Kürze auf den Seiten des EUROPE DIRECT Mitteldeutschland (https://ed-mitteldeutschland.eu/).Köln: EU-Institutionen auf der Bildungsmesse didacta 2026 (bis 14. März)Auf der Bildungsmesse didacta 2026 in Köln sind erstmals alle drei europäischen Institutionen gemeinsam vertreten: die Europäische Kommission, das Europäische Parlament und der Rat. Vom 10. bis 14. März informieren sie in Halle 7.1, Stand B.014, über EU-Bildungsprogramme, Unterrichtsmaterialien und Beteiligungsmöglichkeiten für junge Menschen. Vorgestellt werden unter anderem interaktive Formate wie Online-Spiele, Planspiele und weitere didaktische Angebote, die eine praxisnahe Vermittlung europäischer Themen im Unterricht ermöglichen. Zudem wird ein digitales Lernspiel präsentiert, das demokratische Entscheidungsprozesse veranschaulicht und kostenfrei für den Unterricht zur Verfügung steht. Weitere Informationen zur Messe auf der Website der didacta, www.didacta-koeln.de.Straßburg: Wöchentliche KommissionssitzungAuf der vorläufigen Agenda (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJQ-10-2026-03-10_EN.html) der Kommissionssitzung steht ein Energiepaket. Dazu gehören die Entwicklung und der Einsatz kleiner modularer Reaktoren in Europa, eine Investitionsstrategie für saubere Energie und ein Energiepaket für Bürgerinnen und Bürger. Eine Pressekonferenz nach dem Treffen wird live auf EBS (https://audiovisual.ec.europa.eu/de/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20260310) übertragen, voraussichtlich gegen 15.30 Uhr, Details folgen.Straßburg: Plenarsitzung des Europäischen Parlaments (bis 12. März)Im Mittelpunkt des heutigen Sitzungstages stehen laut vorläufiger Agenda (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJQ-10-2026-03-10_EN.html) Debatten zur Wohnungskrise in der Europäischen Union mit dem Ziel, Lösungen für bezahlbaren und nachhaltigen Wohnraum vorzuschlagen. Zudem begeht das Parlament den Internationalen Frauentag. Auf der Tagesordnung stehen zahlreiche Abstimmungen, unter anderem zum Rahmenabkommen über die Beziehungen zwischen Parlament und Kommission, zur Anpassung von Zöllen und Einführung von Zollkontingenten für bestimmte Einfuhren aus den Vereinigten Staaten, zur Einrichtung eines EU-Talentpools, zur Effizienz der EU-Garantie für das auswärtige Handeln, zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Insolvenzrechts sowie zum Schutz von Reisenden bei Pauschalreisen. Ferner stimmen die Abgeordneten über mehrere Personalentscheidungen ab, darunter die Ernennung von Führungspersonen bei der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde und der Europäischen Staatsanwaltschaft. Am Nachmittag folgen eine gemeinsame Aussprache zum Europäischen Semester 2026, Leitlinien für den EU-Haushalt 2027, eine Erklärung der Kommission zum Bürgerenergiepaket sowie Debatten zu den EU-USA-Beziehungen, zur Erweiterungsstrategie und zu Verteidigungsthemen. EBS+ überträgt alle Debatten live (https://audiovisual.ec.europa.eu/de/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20260310) ab 9 Uhr. Presseansprechpartner beim Europäischen Parlament hier (https://berlin.europarl.europa.eu/dedossier-press).Brüssel: Rat für Wirtschaft und FinanzenDie Wirtschafts- und Finanzministerinnen und -minister der EU beraten über das Paket zur Marktintegration und -aufsicht im Rahmen der Spar- und Investitionsunion (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_25_802). Zudem steht die wirtschaftspolitische Steuerung auf der Tagesordnung, darunter die Annahme einer Empfehlung zu den mittelfristigen finanzpolitisch-strukturellen Plänen Irlands. Im Zusammenhang mit der Aufbau- und Resilienzfazilität (https://next-generation-eu.europa.eu/recovery-and-resilience-facility_de) soll ein Durchführungsbeschluss zur Änderung des Aufbau- und Resilienzplans Estlands angenommen werden. Darüber hinaus führen die Ministerinnen und Minister einen Gedankenaustausch über die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen der Aggression Russlands gegen die Ukraine. Ein weiterer Punkt ist der Sachstand bei Gesetzgebungsvorschlägen im Bereich Finanzdienstleistungen. Am Rande der Tagung findet zudem ein Makroökonomischer Dialog auf politischer Ebene statt, unter anderem zu den Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz auf den EU-Arbeitsmarkt. Die Pressekonferenz des Rates wird ab 13 Uhr live (https://audiovisual.ec.europa.eu/de/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20260310) auf EBS übertragen. Weitere Informationen auf den Seiten des Rates (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/ecofin/2026/03/10/).Mittwoch, 11. MärzAiglsbach (Bayern): Leiter der Regionalvertretung München, Wolfgang Bücherl, zum EU-Mercosur-Abkommen bei der Mitgliederversammlung des Hopfenring e.V.Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die aktuelle Situation der Hopfenbranche vor dem Hintergrund des EU-Mercosur-Abkommens. Als Referent wird Wolfgang Bücherl (https://germany.representation.ec.europa.eu/wolfgang-bucherl_dekontakt), Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in München, einen Fachvortrag zum EU-Mercosur-Abkommen sowie zu dessen Auswirkungen auf die Landwirtschaft halten. Anschließend wird mit den Teilnehmenden über mögliche Auswirkungen des Abkommens auf den deutschen Hopfenmarkt diskutiert. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr und wird im Gasthof Hillerbrand in Aiglsbach stattfinden. Kontakt Hopfenring e.V.: Info@hopfenring.de; Pressekontakt: Renke Deckarm, renke.deckarm@ec.europe.euLefkosia: Informelle Tagung der Verteidigungsminister (bis 12. März)Die Verteidigungsministerinnen und -minister treffen sich zu einer informellen Tagung in Lefkosia. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen die Verteidigungsbereitschaft und koordinierten Reaktionen der EU in einem sich wandelnden Sicherheitsumfeld. Weitere Informationen in Kürze auf den Seiten der zyprischen Ratspräsidentschaft (https://cyprus-presidency.consilium.europa.eu/en/events/informal-meeting-of-defence-ministers/).Straßburg: Plenarsitzung des Europäischen Parlaments (bis 12. März)Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nimmt ab 9 Uhr an der Plenardebatte zur Vorbereitung der Tagung des Europäischen Rates am 19./20. März sowie an der Debatte zur geopolitischen Krise im Nahen Osten teil. Am Mittag spricht laut vorläufiger Agenda (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJQ-10-2026-03-11_EN.html) der armenische Premierminister Nikol Paschinjan im Plenum. Die Abgeordneten stimmen danach u.a. über die Mobilisierung des Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung (Fall Tupperware/Belgien), über die Rahmenkonvention des Europarats zu Künstlicher Intelligenz und Menschenrechten sowie über Abkommen mit Ecuador und Empfehlungen zur Zusammenarbeit mit Kanada ab. Weitere Themen sind u.a. eine Erklärung der Kommission zur Energiepolitik nach dem Nordsee-Gipfel 2026, Beratungen zur WTO-Ministerkonferenz sowie zu Prävention und Behandlung von Adipositas auf der Tagesordnung. Zudem befassen sich die Abgeordneten mit Fragen der Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte. EBS+ überträgt alle Debatten live (https://audiovisual.ec.europa.eu/de/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20260311) ab 9 Uhr. Presseansprechpartner beim Europäischen Parlament hier (https://berlin.europarl.europa.eu/dedossier-press).Donnerstag, 12. MärzBerlin: Exekutiv-Vizepräsidentin Ribera bei der 23. Internationalen Kartellkonferenz (bis 13.3.)Teresa Ribera, die Exekutivvizepräsidentin der Europäischen Kommission für einen sauberen, fairen und wettbewerbsfähigen Wandel, besucht Berlin. Am Donnerstagvormittag hält sie um 11:20 Uhr eine Keynote-Rede bei der 23. Internationalen Kartellkonferenz. Im Anschluss sind ein Q&A und voraussichtlich ein Pressestatementgeplant, genaue Informationen folgen. Ort: Steigenberger Hotel am Kanzleramt, Ella-Trebe-Straße 5, 10557 Berlin, mehr Informationen hier (https://www.internationale-kartellkonferenz.de/IKK/DE/Agenda/agenda_node.html). Pressekontakt: Martha Schillmöller, Tel.: +49 (30) 2280-2200.Berlin: Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland lädt ein zu "Singing Europe - Österreich und Albanien"Nach drei erfolgreichen Abenden zu Schweden und Frankreich, Irland und Italien sowie Dänemark und Spanien lädt die Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland zu einem weiteren musikalischen Europa-Abend ein. Unter dem Motto "Singing Europe" führt die Veranstaltung diesmal nach Österreich und Albanien: ein gemeinsames Singen europäischer Lieder, begleitet von musikalischen Beiträgen aus beiden Ländern. Geleitet wird der bunt durchgemischte Chor von zwei erfahrenen Gesangspädagogen. Musikalisch umrahmt durch das Ensemble Europakzent (Klavier, Bass, Schlagzeug, Gesang) und unterstützt durch zwei muttersprachliche Sängerinnen wandern wir auf den singenden Pfaden von Europa. Anmeldung erforderlich (bis 11. März, 9 Uhr). Uhrzeit: 18 - 19:30 Uhr, Einlass 17:30 Uhr. Ort: Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland, Unter den Linden 78, Berlin. Weitere Informationen hier (https://germany.representation.ec.europa.eu/events/singing-europe-osterreich-und-albanien-2026-03-12_de?prefLang=en).Straßburg: Plenarsitzung des Europäischen ParlamentsAm letzten Sitzungstag debattiert das Parlament laut vorläufiger Agenda (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJQ-10-2026-03-12_EN.html) über den Jahresbericht 2024 des Europäischen Bürgerbeauftragten. Es folgen Abstimmungen zu noch offenen Punkten sowie sogenannte große Anfrange an die Kommission. Die Sitzung schließt mit Erklärungen zur Abstimmung. EBS+ überträgt alle Debatten live (https://audiovisual.ec.europa.eu/de/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20260310) ab 9 Uhr. 