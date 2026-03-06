Spieleentwickler und -verleger können nun mehr Spieler erreichen, indem sie mit offiziellen Distributoren und Wiederverkäufern weltweit zusammenarbeiten, ohne lokale Infrastruktur aufbauen zu müssen

Xsolla, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Videospiel-Commerce, hat heute das Xsolla Reseller Program vorgestellt, ein neues Produkt, das Spieleentwicklern dabei helfen soll, ohne Entwicklungsaufwand neue Märkte zu erschließen und ungenutzte Umsatzpotenziale auszuschöpfen. Das Programm startet mit einer sorgfältig ausgewählten Gruppe von Wiederverkäufern und Distributoren in Südostasien und Lateinamerika und wird im Laufe des Jahres 2026 auf weitere Regionen ausgeweitet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260305415724/de/

Graphic: Xsolla

Auf ihrem Weg zu globalem Wachstum stehen Spieleentwickler vor einer grundlegenden infrastrukturellen Herausforderung: Milliarden von Dollar an Einnahmen bleiben in aufstrebenden, bargeldabhängigen Volkswirtschaften wie Südostasien, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Nordafrika unerreicht, wo Spieler digitale Inhalte über lokale Vertriebspartner erwerben. Zugleich versuchen die Entwickler in ausgereiften digitalen Volkswirtschaften ihre Reichweite zu vergrößern, indem sie ihre digitalen Produkte in größerem Umfang über mehr Partner und Kanäle vertreiben.

"Die meisten Spieleentwickler stehen bei der globalen Expansion vor derselben Herausforderung: Ihnen fehlt die lokale Infrastruktur und der direkte Zugang zu regionalen Märkten, insbesondere wenn der Aufbau einer eigenständigen Präsenz zeitaufwändig, kostspielig und operativ komplex ist", so Chris Hewish, Präsident von Xsolla. "Das Xsolla-Reseller-Programm löst dieses Problem, indem es als Infrastruktur-Ebene zwischen Entwicklern und geprüften lokalen Resellern fungiert. Wir beginnen mit Märkten, in denen die Infrastruktur von Wiederverkäufern bereits die wichtigste Methode für Spieler ist, um auf digitale Inhalte zuzugreifen, nämlich Südostasien und Lateinamerika, und werden von dort aus expandieren, um Spieleentwicklern ein einheitliches globales Erlebnis zu bieten."

Das Xsolla-Reseller-Programm wurde entwickelt, um diese ungenutzte globale Nachfrage in eine kontrollierte Einnahmequelle zu verwandeln, indem es Spieleentwickler über eine zentralisierte Plattform, die Kommunikation, Onboarding, Compliance, Betrugsschutz und Kundensupport übernimmt, mit verifizierten lokalen Resellern verbindet.

Zu den wichtigsten Vorteilen des Xsolla-Reseller-Programms gehören folgende Möglichkeiten:

Sie behalten die vollständige Kontrolle über Ihre regionale Vertriebsstrategie mithilfe der SKU Availability Controls, mit denen Sie festlegen können, welche Produkte verkauft werden, wo diese erhältlich sind und welche autorisierten Partner sie vertreiben dürfen.

mithilfe der SKU Availability Controls, mit denen Sie festlegen können, welche Produkte verkauft werden, wo diese erhältlich sind und welche autorisierten Partner sie vertreiben dürfen. Sie können Compliance bei allen Reseller-Partnerschaften gewährleisten , dank des Verified Reseller Approval Process, der eine Geschäftsvalidierung, Finanzprüfungen, laufende Transaktionsüberwachung und vom Publisher kontrollierte Partnergenehmigung umfasst.

, dank des Verified Reseller Approval Process, der eine Geschäftsvalidierung, Finanzprüfungen, laufende Transaktionsüberwachung und vom Publisher kontrollierte Partnergenehmigung umfasst. Sie können Ihre Einnahmen schützen , indem Sie Arbitrage- und Preismissbrauch durch geofence-basierte Schlüsselverteilung und integrierten Betrugsschutz verhindern, um Schlüssel abhängig von der Region sperren zu können.

, indem Sie Arbitrage- und Preismissbrauch durch geofence-basierte Schlüsselverteilung und integrierten Betrugsschutz verhindern, um Schlüssel abhängig von der Region sperren zu können. Sie können Ihren Betriebsaufwand verringern , indem Sie eine globale Zahlungsinfrastruktur nutzen, in der die Steuerdokumentation automatisch in Übereinstimmung mit den lokalen Erfordernissen in über 150 Ländern erstellt wird.

, indem Sie eine globale Zahlungsinfrastruktur nutzen, in der die Steuerdokumentation automatisch in Übereinstimmung mit den lokalen Erfordernissen in über 150 Ländern erstellt wird. Sie können die Leistung optimieren und eine effektive Vertriebsstrategie vorantreiben mit einem einheitlichen Reseller-Analytics-Dashboard, das einen klaren Überblick über Reseller-Aktivitäten, Transaktionen, regionale Trends und die Effektivität der Vertriebskanäle bietet.

Spieleentwickler, die an einer Teilnahme am Early-Access-Programm interessiert sind, können sich unter https://xsolla.pro/Reseller-Program näher informieren und bewerben.

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Handelsunternehmen mit robusten Tools und Dienstleistungen, die Entwicklern helfen, die Herausforderungen der Videospielbranche zu meistern. Von Indie- bis AAA-Studios arbeiten viele Unternehmen mit Xsolla zusammen, um ihre Spiele zu finanzieren, zu vertreiben, zu vermarkten und zu monetarisieren. Ausgehend von der Überzeugung, dass Videospiele eine starke Zukunft haben, verfolgt Xsolla konsequent die Mission, Chancen zu bündeln und Gaming-Creator kontinuierlich neue Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und ist als Merchant of Record tätig. Das Unternehmen hat bereits über 1.500 Spieleentwicklern dabei geholfen, mehr Spieler zu erreichen und ihr Geschäft weltweit auszubauen. Mit mehr Wegen zum Gewinn und mehr Möglichkeiten zum Erfolg haben Entwickler alles, was sie brauchen, um das Spiel zu genießen.

Weitere Informationen finden Sie unter xsolla.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260305415724/de/

Contacts:

Medienkontakt

Derrick Stembridge

Vice President of Global Public Relations, Xsolla

d.stembridge@xsolla.com