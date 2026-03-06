Der jüngste Erholungsversuch von Bitcoin gerät ins Stocken. Am Freitagmorgen rutschte die größte Kryptowährung der Welt wieder unter die wichtige Marke von 70.000 Dollar. Der aktuelle Verlust beläuft sich auf 4,1 Prozent. Auch andere Kryptowerte wie Ethereum geben deutlich nach. Der Grund: geopolitische Spannungen und ein plötzlicher Richtungswechsel bei den Kapitalflüssen.Noch zu Beginn der Woche zeigte sich der Markt robust. Zwischen dem 2. und 4. März verzeichneten die amerikanischen Bitcoin-ETFs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
