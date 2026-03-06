Baden-Baden (ots) -SWR Porträt gibt erstmals einen sehr persönlichen Einblick in das Leben des schwäbischen Ausnahmekünstlers / am 14. März um 21:45 Uhr im SWRAm 19. März 2026 wird Albin Braig 75 Jahre alt. Der beliebte Schauspieler hat sich mit seiner Paraderolle als Amtsbote Hannes in "Hannes und der Bürgermeister" in die Herzen vieler SWR Zuschauer:innen gespielt. Die Sketchreihe, die von 1985 bis 2023 produziert wurde, ist ein fester Bestandteil im Angebot des SWR und noch immer ein Garant für hohe Einschaltquoten. Anlässlich seines Geburtstags gibt der SWR mit dem Porträt erstmals einen sehr persönlichen Einblick in das Leben und Wirken des schwäbischen Ausnahmekünstlers. Private Familienaufnahmen, SWR Archivschätze und exklusives, neues Material zeichnen die ungewöhnliche Geschichte eines fleißigen Schaffers nach, der trotz des Erfolgs bodenständig geblieben ist. Erstmals seit 2023 schlüpft Albin Braig für die SWR Doku wieder in seine Paraderolle als "Hannes". "Albin Braig - Amtsbote 'Hannes' ganz privat" wird am 14. März 2026 um 21:45 im SWR ausgestrahlt. Bereits ab 20:15 Uhr ist "S' Fernseh kommt - Hannes und der Bürgermeister Sketche" zu sehen."Albin Braig - Amtsbote 'Hannes' ganz privat"Zunächst sah es nicht so aus, als würde Albin Braig die Theatertradition seines Vaters Otto fortführen. Doch nicht nur die populären Theaterstücke in der "Komede-Scheuer" sondern vor allem seine Rolle als Amtsbote in "Hannes und der Bürgermeister" sorgten für eine Wendung. Das Porträt erzählt die spannende Erfolgsgeschichte von Albin Braig mit seinen zahlreichen Herausforderungen, die er mit viel Humor zu lösen wusste, bis 2023 der Tod seines Bühnenpartners Karlheinz Hartmann für eine traurige Zäsur sorgte. Die Dokumentation zeigt einen Menschen, der trotz Auszeichnungen und Erfolg bodenständig geblieben ist. Private Mitschnitte, viele SWR Archivschätze und exklusive, für diesen Film entstandene Aufnahmen ermöglichen einen unterhaltsamen Blick auf den kreativen Motor der Mäulesmühle."S' Fernseh kommt - Hannes und der Bürgermeister Sketche"Anlässlich eines Porträts über "Hannes und der Bürgermeister" kommt das SWR Fernsehteam auch hinter die Kulissen des Theaters zum Feuerwehrmann Heinz (Albin Braig) und Sanitäter Eberhard (Karlheinz Hartmann). Das trifft Eberhard völlig unvorbereitet. Panik - innere Hemmungen und äußere Spannungen - sind die Folge. Zwischen den "Kämpfen" hinter der Bühne spielen "Hannes und der Bürgermeister" ihre Sketche.Albin Braig im SWR zum 75. Geburtstag13. März 202618:15 Uhr: Live-Interview mit Albin Braig in "Landesschau Baden-Württemberg"14. März 202620:15 Uhr: "S' Fernseh kommt - Hannes und der Bürgermeister Sketche"21:45 Uhr: "Albin Braig - Amtsbote "Hannes" ganz privat"Weiterführende Infos unter: http://swr.li/albin-braig-amtsbote-hannes-ganz-privatPressefotos zum Download auf ARD-Foto.dePressekontakt: Felix Oser, Tel. 07221 929-22986, felix.oser@swr.deSWR.de/kommunikation (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fswr.de%2Fkommunikation&data=05%7C01%7Cbettina.reichmuth%40swr.de%7C09cf4e262200441ac1b208da502e0ae2%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C637910455926894618%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=B1jOn6Nv2%2F%2BWEv50qHG%2B5vjFF6vMcdBjS0thX73J8WE%3D&reserved=0)twitter.com/SWRpresse (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSWRpresse&data=05%7C01%7Cbettina.reichmuth%40swr.de%7C09cf4e262200441ac1b208da502e0ae2%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C637910455927050852%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=x%2FcM5qoPCuNg2NNEXyympjUdiFBCaJFF44ORxQncdcc%3D&reserved=0)Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6230574