Am Internationalen Frauentag (8. März) warnen Gesundheitsexperten die Politiker der EU davor, die Gesundheit von Frauen aufs Spiel zu setzen, indem sie Nikotinbeutel beschränken oder verbieten. Diese Beutel haben weltweit zu einer drastischen Abnahme der Raucherinnenquote geführt.

Die Warnung erfolgt parallel zur Veröffentlichung des Berichts Empowerment in a Pouch (Empowerment in einem Beutel), der zeigt, wie der Zugang zu oralen, tabakfreien Nikotinbeuteln die Entwicklung Schwedens zur Rauchfreiheit insbesondere unter Frauen beschleunigt hat.

Die Vorschläge der Europäischen Kommission zur Richtlinie für Tabakerzeugnisse könnten diesen Fortschritt umkehren, wenn sie in der ganzen EU umgesetzt werden, wo jede fünfte Frau noch raucht.

"Die Erfahrung Schwedens zeigt, was passiert, wenn Frauen realistische Alternativen zum Rauchen erhalten", sagte Professor Marewa Glover, Verhaltensforscher und Co-Autor. "Nehmen Sie ihnen diese Optionen, bremsen Sie die Dynamik. Die Gefahr besteht nun darin, dass die europäische Politik den Erfolg ignoriert und vergangene Fehler wiederholt."

Der Bericht zeigt, dass Folgendes passiert ist, seit Nikotinbeutel 2016 in Schweden eingeführt wurden:

Die Raucherinnenquoten sind um fast 50 gesunken und gehören jetzt zu den niedrigsten Quoten weltweit.

Die Anzahl der Frauen, die mit dem Rauchen aufhören, hat sich nahezu verdreifacht. Dies bringt Schweden auf den richtigen Weg, um das erste rauchfreie Land zu werden (das heißt Quote der Erwachsenen, die täglich rauchen, unter 5 %).

Die Anzahl der Raucherinnen nimmt entsprechend den Statistiken der WHO in Schweden sechsmal schneller ab als anderswo in Europa.

Nikotinbeutel haben sich besonders für Frauen, für die der Rauchstopp häufig schwieriger ist, als äußerst effektiv erwiesen. Im Gegensatz zu Zigaretten enthalten sie keinen Tabak und es findet kein Verbrennungsprozess statt. Sie werden unter die Oberlippe gelegt und setzen Nikotin in pharmazeutischer Qualität frei, aber ohne Rauch, Dampf oder Geruch.

Erkenntnisse aus Umfragen und den Fokusgruppen haben ergeben, dass Frauen sie für ihre praktische, diskrete und mit ihrem Alltag kompatible Anwendung schätzen. Viele gaben die Möglichkeit an, mit dem Rauchen aufzuhören, ohne dabei das Arbeitsleben, soziale Interaktionen oder familiäre Fürsorgepflichten unterbrechen zu müssen.

"Bei der Erwägung von Änderungen an der Richtlinie muss die Europäische Kommission der Beweislage folgen", sagte Dr. Delon Human, Co-Autor und früherer Generalsekretär des Weltärztebunds. "Wenn sie risikoarme Nikotinprodukte wie Zigaretten behandeln, riskieren sie, Frauen wieder ans Rauchen zu bringen, mit den absehbaren und tödlichen Konsequenzen."

Studienteilnehmer bewerteten Nikotinbeutel als die effektivste Rauchstopp-Hilfe, noch vor Vapes und herkömmlichen Nikotinersatztherapien.

