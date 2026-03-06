Der Konflikt zwischen den USA, Israel und Iran bringt gerade die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gehörig durcheinander. Bislang gingen wir weltweit von einem Energieüberschuss aus. Das ändert sich jetzt Richtung Knappheitsmarkt, analysiert Tilmann Galler von JP Morgan am Fondskongress in Wien - hier die Story und Bilder. Abseits des Krieges gibt es - zumindest rein statistisch gesehen - aber auch Grund zur Hoffnung: Laut Markus Dürnberger und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
