Die geopolitische Lage spitzt sich weiter zu. Die Angriffe im Nahen Osten, blockierte Tankerrouten und ein immer offenerer Machtkampf zwischen westlichen Staaten und dem BRICS-Bündnis sorgen für massive Verwerfungen auf den Rohstoff- und Energiemärkten. Gleichzeitig arbeitet das Bündnis rund um China, Russland und weitere Schwellenländer an einer eigenen digitalen Handelswährung, die teilweise durch Gold gedeckt sein soll. Sollte dieses Projekt Realität werden, würde es eine direkte Herausforderung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
