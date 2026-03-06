- im Anhang finden Sie den Artikel zur Gesellschaft aus der Fachzeitschrift Nebenwerte-Journal.Anhang: NWJ202603.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 VEH-News
- im Anhang finden Sie den Artikel zur Gesellschaft aus der Fachzeitschrift Nebenwerte-Journal.Anhang: NWJ202603.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|15:38
|QUINTOS AG: "Ertragslage lässt zu wünschen übrig" - Artikel aus der Fachzeitschrift Nebenwerte-Journal
|- im Anhang finden Sie den Artikel zur Gesellschaft aus der Fachzeitschrift Nebenwerte-Journal.Anhang: NWJ202603.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|10.02.
|QUINTOS AG: "Trotz Bilanzgewinn dürfte vorerst keine Dividendenzahlung zu erwarten sein" - HV-Bericht von GSC-Research
|- im Anhang finden Sie den HV-Bericht von GSC-Research.Anhang: HVQUINTOS2026.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|22.12.25
|QUINTOS AG - HV am 27.01.2026
|- die ordentliche Hauptversammlung findet am Dienstag, dem 27. Januar 2026 in der Handwerkskammer Hamburg, Bauhüttensaal Raum 204, Holstenwall 12, 20355 Hamburg um 12:00 Uhr statt.Den vollständigen...
► Artikel lesen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|QUINTOS AG
|2,750
|0,00 %