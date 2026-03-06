Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Trotz des Angriffs Israels und der USA auf den Iran: Von einer Flucht in Sicherheit kann nicht die Rede sein, so die Deutsche Börse AG."Offensichtlich sehen die Anleger in US-Treasuries und Bundesanleihen - anders als in früheren Krisen - keine sicheren Häfen mehr", bemerke Commerzbank-Analyst Christoph Balz. "Am Markt wird jetzt damit gerechnet, dass aufgrund des Öl- und Gaspreisanstiegs die Inflation steigt und die EZB die Zinsen eher erhöhen als senken wird", berichte Anleihehändler Arthur Brunner von der ICF Bank. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
