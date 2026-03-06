Anzeige
Mehr »
Freitag, 06.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
USA erklären Kupfer zur Chefsache - dieser Nevada-Explorer bohrt bereits
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
06.03.2026 16:03 Uhr
286 Leser
Artikel bewerten:
(1)

WOCHENVORSCHAU/9. bis 15. März (11. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/9. bis 15. März (11. KW) 

=== 
M O N T A G, 9. März 2026 
*** 02:30 CN/Erzeugerpreise Februar 
*** 02:30 CN/Verbraucherpreise Februar 
*** 07:30 DE/Gea Group AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 
     (09:30 PK; 14:00 Analystenkonferenz) 
*** 08:00 DE/Auftragseingang Januar 
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Januar 
  08:00 DE/Umsatz verarbeitendes Gewerbe Januar 
  08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex Februar 
  10:00 DE/Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), 
     Jahrestagung (10:00 PK) 
  10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland März 
*** 11:30 SA/EZB-Direktor Elderson, Rede zur Eröffnung einer Tagung des 
     Network for Greening the Financial System (NGFS) 
  21:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 1Q 
 
    - BE/Treffen der Eurogruppe 
    - DE/Erstnotiz Gabler Group AG 
    - CN/Nationaler Volkskongress (Fortsetzung) 
 
D I E N S T A G, 10. März 2026 
*** 00:50 JP/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q 
*** 07:00 DE/Volkswagen AG (VW), Jahresergebnis 
     (09:30 BI-PK; 11:15 Analystenkonferenz) 
  07:00 CH/Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Jahresergebnis 
*** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Jahresergebnis und Strategie-Update 
     (09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz) 
  07:30 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Jahresergebnis 
  07:30 DE/Saudi Arabian Oil Co (Saudi Aramco), Jahresergebnis 
*** 08:00 DE/Handelsbilanz Januar 
  09:00 FR/Renault SA, Strategie-Update 
  10:30 DE/Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), 
     Jahrespressekonferenz 
  11:00 ES/Repsol SA, Capital Markets Day 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
  11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit März 2028 im 
     Volumen von 5 Mrd EUR 
  12:45 DE/Biontech SE, Jahresergebnis (14:00 Analystenkonferenz) 
*** 15:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Februar 
  15:00 US/Job Openings & Labour Turnover Survey (Jolts) Januar 
*** 21:05 US/Oracle Corp, Ergebnis 3Q 
 
    - IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), 
     vorläufiges Jahresergebnis 
***   - CN/Handelsbilanz Januar/Februar 
    - CN/Nationaler Volkskongress (Fortsetzung) 
    - BE/Ecofin-Treffen 
 
M I T T W O C H, 11. März 2026 
*** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 
     (11:00 BI-PK) 
  07:00 DE/Klöckner & Co SE, Jahresergebnis (09:30 BI-PK) 
  07:00 IT/Assicurazioni Generali SpA, Jahresergebnis 
*** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Jahresergebnis (9:00 Analystenkonferenz, 10:30 PK) 
*** 07:30 DE/Porsche AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 11:30 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 ES/Inditex SA, Jahresergebnis 
  07:30 DE/Uniper SE, Jahresergebnis (11:00 BI-PK) 
  08:00 NL/ABN Amro Holding NV, Jahresergebnis 
*** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 4Q 
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Februar 
  08:00 DE/Inlandstourismus Januar 
*** 09:30 DE/Konjunkturbarometer des DIW - Deutsches Institut für 
     Wirtschaftsforschung 
  10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 
  10:45 GB/Schatzkanzlerin Reeves erscheint vor Finanzministerium 
  11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen von 
     5 Mrd EUR 
*** 13:30 US/Realeinkommen Februar 
*** 13:30 US/Verbraucherpreise Februar 
*** 15:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information 
     Administration (EIA) Vorwoche 
*** 16:10 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Vorlesung an der Frankfurt School of 
     Finance and Management 
 
    - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt 
    - CN/Nationaler Volkskongress (Fortsetzung) 
 
D O N N E R S T A G, 12. März 2026 
*** 07:00 DE/Brenntag SE, ausführliches Jahresergebnis 
     (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Februar 
*** 07:00 DE/K+S AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK) 
*** 07:00 DE/RWE AG, Jahresergebnis 4Q (10:00 BI-PK; 13:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Zalando SE, Jahresergebnis (09:00 BI-PK) 
  07:00 DE/Grenke AG, Jahresergebnis (11:30 BI-PK) 
  07:00 DE/Siltronic AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 Telefonkonferenz) 
*** 07:30 DE/BMW AG, Jahresergebnis (08:00 BI-PK; 11:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DE/Daimler Truck Holding AG, Jahresergebnis 
     (09:00 Analysten- und Pressekonferenz) 
*** 07:30 DE/Hannover Rück SE, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK) 
  07:35 DE/MLP SE, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) 
*** 08:00 LU/RTL Group SA, Jahresergebnis (09:00 BI-PK) 
*** 10:00 DE/Konjunkturprognose des IWH - Institut für Wirtschaftsforschung Halle 
     Frühjahr 2026 
*** 10:30 DE/Ifo-Institut, Konjunkturprognose Frühjahr 
*** 13:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Januar 
*** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
*** 13:30 US/Handelsbilanz Januar 
*** 18:00 FR/Vivendi SE, Jahresergebnis 
  21:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 1Q 
 
***   - DE/Deutsche Bank AG, Geschäftsbericht 
    - GB/Gouverneur BoE, Bailey, Rede beim 
     Financial Stability Board Payments Summit 
    - CN/Nationaler Volkskongress (Ende) 
 
F R E I T A G, 13. März 2026 
*** 08:00 DE/Großhandelspreise Februar 
*** 08:00 GB/BIP Monat Januar 
*** 08:00 GB/Handelsbilanz Januar 
*** 08:00 GB/Industrieproduktion Januar 
  08:00 DE/Insolvenzen Dezember und GJ 2025 
*** 08:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht, 
     Quartalsbericht 4Q 
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Februar 
*** 11:00 EU/Industrieproduktion Januar 
*** 13:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Januar 
*** 13:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q 
*** 13:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Januar 
*** 15:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) März 
 
***   - DE/Allianz SE, Geschäftsbericht 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 06, 2026 09:30 ET (14:30 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
Die Stimmung an den Märkten hat sich grundlegend gedreht. Während Tech- und KI-Werte zunehmend mit Volatilität und Bewertungsrisiken kämpfen, erleben klassische Versorger ein unerwartetes Comeback. Laut IEA und EIA steigt der globale Strombedarf strukturell weiter, nicht nur wegen E-Mobilität und Wärmepumpen, sondern vor allem durch energiehungrige KI-Rechenzentren. Energie wird damit zur zentralen Infrastruktur des digitalen Zeitalters.

Gleichzeitig rücken in unsicheren Marktphasen stabile Cashflows, solide Bilanzen und regulierte Renditen wieder stärker in den Fokus. Genau hier spielen Versorger ihre Stärken aus: berechenbare Erträge, robuste Nachfrage und hohe Dividenden – Qualitäten, die vielen Wachstumswerten aktuell fehlen.

Nach Jahren im Schatten der Tech-Rallye steigt nun das Interesse an Unternehmen, die Stabilität mit langfristigen Wachstumsthemen wie Netzausbau, Dekarbonisierung und erneuerbaren Energien verbinden.

Im aktuellen Spezialreport stellen wir drei Versorger vor, die defensive Stärke mit attraktivem Potenzial kombinieren.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die nächste Versorgerwelle Fahrt aufnimmt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.