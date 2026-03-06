DJ WOCHENVORSCHAU/9. bis 15. März (11. KW)

=== M O N T A G, 9. März 2026 *** 02:30 CN/Erzeugerpreise Februar *** 02:30 CN/Verbraucherpreise Februar *** 07:30 DE/Gea Group AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht (09:30 PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 08:00 DE/Auftragseingang Januar *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Januar 08:00 DE/Umsatz verarbeitendes Gewerbe Januar 08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex Februar 10:00 DE/Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), Jahrestagung (10:00 PK) 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland März *** 11:30 SA/EZB-Direktor Elderson, Rede zur Eröffnung einer Tagung des Network for Greening the Financial System (NGFS) 21:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 1Q - BE/Treffen der Eurogruppe - DE/Erstnotiz Gabler Group AG - CN/Nationaler Volkskongress (Fortsetzung) D I E N S T A G, 10. März 2026 *** 00:50 JP/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q *** 07:00 DE/Volkswagen AG (VW), Jahresergebnis (09:30 BI-PK; 11:15 Analystenkonferenz) 07:00 CH/Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Jahresergebnis *** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Jahresergebnis und Strategie-Update (09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz) 07:30 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Jahresergebnis 07:30 DE/Saudi Arabian Oil Co (Saudi Aramco), Jahresergebnis *** 08:00 DE/Handelsbilanz Januar 09:00 FR/Renault SA, Strategie-Update 10:30 DE/Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), Jahrespressekonferenz 11:00 ES/Repsol SA, Capital Markets Day 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit März 2028 im Volumen von 5 Mrd EUR 12:45 DE/Biontech SE, Jahresergebnis (14:00 Analystenkonferenz) *** 15:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Februar 15:00 US/Job Openings & Labour Turnover Survey (Jolts) Januar *** 21:05 US/Oracle Corp, Ergebnis 3Q - IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), vorläufiges Jahresergebnis *** - CN/Handelsbilanz Januar/Februar - CN/Nationaler Volkskongress (Fortsetzung) - BE/Ecofin-Treffen M I T T W O C H, 11. März 2026 *** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht (11:00 BI-PK) 07:00 DE/Klöckner & Co SE, Jahresergebnis (09:30 BI-PK) 07:00 IT/Assicurazioni Generali SpA, Jahresergebnis *** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Jahresergebnis (9:00 Analystenkonferenz, 10:30 PK) *** 07:30 DE/Porsche AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 11:30 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 ES/Inditex SA, Jahresergebnis 07:30 DE/Uniper SE, Jahresergebnis (11:00 BI-PK) 08:00 NL/ABN Amro Holding NV, Jahresergebnis *** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 4Q *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Februar 08:00 DE/Inlandstourismus Januar *** 09:30 DE/Konjunkturbarometer des DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 10:45 GB/Schatzkanzlerin Reeves erscheint vor Finanzministerium 11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen von 5 Mrd EUR *** 13:30 US/Realeinkommen Februar *** 13:30 US/Verbraucherpreise Februar *** 15:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 16:10 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Vorlesung an der Frankfurt School of Finance and Management - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt - CN/Nationaler Volkskongress (Fortsetzung) D O N N E R S T A G, 12. März 2026 *** 07:00 DE/Brenntag SE, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Februar *** 07:00 DE/K+S AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK) *** 07:00 DE/RWE AG, Jahresergebnis 4Q (10:00 BI-PK; 13:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Zalando SE, Jahresergebnis (09:00 BI-PK) 07:00 DE/Grenke AG, Jahresergebnis (11:30 BI-PK) 07:00 DE/Siltronic AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 Telefonkonferenz) *** 07:30 DE/BMW AG, Jahresergebnis (08:00 BI-PK; 11:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Daimler Truck Holding AG, Jahresergebnis (09:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 07:30 DE/Hannover Rück SE, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK) 07:35 DE/MLP SE, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 08:00 LU/RTL Group SA, Jahresergebnis (09:00 BI-PK) *** 10:00 DE/Konjunkturprognose des IWH - Institut für Wirtschaftsforschung Halle Frühjahr 2026 *** 10:30 DE/Ifo-Institut, Konjunkturprognose Frühjahr *** 13:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Januar *** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 13:30 US/Handelsbilanz Januar *** 18:00 FR/Vivendi SE, Jahresergebnis 21:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 1Q *** - DE/Deutsche Bank AG, Geschäftsbericht - GB/Gouverneur BoE, Bailey, Rede beim Financial Stability Board Payments Summit - CN/Nationaler Volkskongress (Ende) F R E I T A G, 13. März 2026 *** 08:00 DE/Großhandelspreise Februar *** 08:00 GB/BIP Monat Januar *** 08:00 GB/Handelsbilanz Januar *** 08:00 GB/Industrieproduktion Januar 08:00 DE/Insolvenzen Dezember und GJ 2025 *** 08:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht, Quartalsbericht 4Q *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Februar *** 11:00 EU/Industrieproduktion Januar *** 13:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Januar *** 13:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q *** 13:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Januar *** 15:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) März *** - DE/Allianz SE, Geschäftsbericht ===

March 06, 2026 09:30 ET (14:30 GMT)

